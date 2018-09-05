Красноярцам пообещали первые заморозки

СЕГОДНЯ 05:30 2018-09-05T05:34:29+03:00

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Ждать ли красноярцам первые заморозки? Пару дней назад специалисты Среднесибирского УГМС и МЧС предупреждали жителей средних и южных районов края о понижении температуры до 0, -2 градусов в первых числах сентября. Но погода и на этот раз преподнесла приятный сюрприз: сначала пообещала всех подморозить, а потом передумала. Видимо, все ушло с ливнями. Посмотрите не термометр за окном – вполне комфортная для этой даты температура – 10 градусов и совершенно чистое небо плюс небольшой ветерок 1-2 метра в секунду.

На этот час прогнозы синоптиков таковы: сегодня, 5 сентября, днем ожидается до 17 градусов тепла. В четверг уже 20 градусов, а три последних дня недели столбик термометра покажет от 21 до 22 градусов выше нуля. Ночные температуры будут колебаться в пределах 7 – 10 градусов.

А вот на севере края уже достаточно прохладно, там начался отопительный сезон. Температура днем до конца недели не поднимется выше 5 градусов, ночью от 0 до -1.