Прогноз погоды на сентябрь 2018 в Красноярске: бабьего лета не будет

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-03T12:11:50+03:00

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В этом году осень в Красноярск приходит строго по календарю: небо хмурится с первых дней сентября. И, по мнению синоптиков Среднесибирского УГМС, особенно солнечных дней ждать не стоит. Да и геомагнитные бури, которые метеозависимые красноярцы уже могли на себе прочувствовать, в сентябре не редкость. Но – обо всем по порядку.

Плачущее небо под ногами

- Самый теплый сентябрь за последние годы мы наблюдали в 2016 году, - рассказала синоптик Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова. - В этом году месяц по температуре - около нормы: среднесуточная температура в начале месяца – плюс 11 градусов, в конце - плюс 5-6 градусов. Среднемесячная температура ожидается 9 градусов, осадков много, около 56 миллиметров при норме 40.

По большей части месяц будет дождливым. Самые сухие и солнечные деньки выпадут на эту неделю – до выходных. В ночь с 6 на 7 метеорологи ожидают заморозки. Так что, уважаемые дачники, успевайте собрать урожай. Вторая декада месяца тоже принесет дожди – от небольших до умеренных. Днем ожидается до плюс 10-15 градусов, ночью – 0 - плюс 5. К концу месяца буде все прохладнее, днем – всего 5 – 10 градусов тепла.

- А бабье лето придет?

- В обозримой перспективе резкого потепления не ожидается – дожди.

Тушите печи!

Что касается разного рода ЧС, то и тут красноярцам стоит быть настороже. Растет количество бытовых пожаров. Как рассказал Валерий Терешков, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, спасатели по краю фиксируют до 13-15 таких пожаров в сутки.

- За неделю у нас сгорело 8 дачных домиков, – говорит Терешков. – Так что, уважаемые дачники, тушите печи! Уезжаете с участка – не оставляйте огонь, это очень опасно. Началась школа, а значит, стоит усилить внимание в отношении детей – за лето многие расслабились. Между тем с начала 2018 года во дворах произошло 18 ДТП с детьми, на дорогах - куда больше. В начале учебного года сотрудники МЧС во всех школах проведут уроки безопасности – это необходимо.

Метеозависимым особенно туго придется в первой декаде сентября. Геомагнитное поле будет «штормить»: до 10 сентября практически каждый день ожидаются бури в 6 баллов. Самая мощная - 26 сентября - 8 баллов. Водителям стоит особенно насторожиться – не рискуйте садиться за руль, если плохо себя чувствуете. Еще одна опасность – дикие звери.

- Более 7 раз медведь за последнее время выходил к людям – в основном на дачах, был случай в поселке Водников – будьте бдительны, - предупреждает Валерий Терешков. – И еще одно – купальный сезон закончился! Температура воды на озерах Хакасии сейчас ниже 16 градусов, в районе Шарыпова - ниже 14 градусов. Если вы не занимаетесь моржеванием – не лезьте в воду. Кстати, во время месячника «Безопасная вода» уже оштрафовано 110 человек – за нарушение правил поведения на воде. Открыт с 25 августа сезон охоты и рыбалка в разгаре – и рыбакам, и охотникам также нужно быть внимательными. Например, на красноярском водохранилище возможны локальные усиления ветра. Если видите, что погода портится, не рискуйте зря!