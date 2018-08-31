«Родина-мать» снова зовет покупать: юристы использовали в саморекламе патриотический плакат

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-31T11:27:32+03:00

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Юридическая компания в Красноярске, которая занимается недвижимостью, взыскивает с застройщиков средства за недоработки, и прочее, решила покреативить с самопиаром.

Ход, к сожалению, не новый: использовать в рекламе плакаты «Родина-мать зовет!» и «Ты записался добровольцем?». Странно, согласитесь, видеть на таком плакате вместо привычной фразы, ставшей символом эпохи, - «Записался на просмотр квартиры?» Особенно сильно задело красноярского блогера Романа Романова.

- Это же каким нужно быть ..., чтобы рекламировать свои юридические услуги, используя плакаты, под призыв с которых наши предки шли на фронт, - в выражениях Романов не особенно стесняется. - Неужели, они бились на смерть с фашистами, ради того, чтобы какой-то … юрист потом вот так издевался над нашей историей.

Странно, согласитесь, видеть на таком плакате вместо привычной фразы, ставшей символом эпохи, - «Записался на просмотр квартиры?» Фото: соцсети

«Комсомольская правда» - Красноярск спросила у директора юридической фирмы, почему среди всего разнообразия рекламных технологий выбор пал именно на такую.

- А мы что, закон нарушили? – удивился вопросу директор фирмы Михаил (фамилию просит не называть). - Мне нечего сказать, кроме того, что данные плакаты уже несколько месяцев не используются в нашей рекламной кампании. Просто заказали разработку плакатов в рекламной фирме, а они нам вот такие сделали. Больше не используем их.

В Красноярском УФАС пока никак не прокомментировали этот креатив. Стоит, впрочем, добавить, что в других регионах страны антимонопольщики нередко заводят дела на тех, кому не дает покоя «Родина-мать». Как правило, нарушение подпадает под п.6 ст.5 Федерального закона «О рекламе» (В рекламе не допускается <…> официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). И многие предприниматели уже заплатили за такой рекламный ход солидный штраф – до 500 тысяч рублей.