2018-08-31T11:27:32+03:00
Общество

«Родина-мать» снова зовет покупать: юристы использовали в саморекламе патриотический плакат

Но потребители не оценили – вместо потока клиентов фирма получила волну возмущений
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Родина- мать снова зовет... покупать Фото: соцсетиРодина- мать снова зовет... покупать Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Юридическая компания в Красноярске, которая занимается недвижимостью, взыскивает с застройщиков средства за недоработки, и прочее, решила покреативить с самопиаром.

Ход, к сожалению, не новый: использовать в рекламе плакаты «Родина-мать зовет!» и «Ты записался добровольцем?». Странно, согласитесь, видеть на таком плакате вместо привычной фразы, ставшей символом эпохи, - «Записался на просмотр квартиры?» Особенно сильно задело красноярского блогера Романа Романова.

- Это же каким нужно быть ..., чтобы рекламировать свои юридические услуги, используя плакаты, под призыв с которых наши предки шли на фронт, - в выражениях Романов не особенно стесняется. - Неужели, они бились на смерть с фашистами, ради того, чтобы какой-то … юрист потом вот так издевался над нашей историей.

Странно, согласитесь, видеть на таком плакате вместо привычной фразы, ставшей символом эпохи, - «Записался на просмотр квартиры?» Фото: соцсети

Странно, согласитесь, видеть на таком плакате вместо привычной фразы, ставшей символом эпохи, - «Записался на просмотр квартиры?» Фото: соцсети

«Комсомольская правда» - Красноярск спросила у директора юридической фирмы, почему среди всего разнообразия рекламных технологий выбор пал именно на такую.

- А мы что, закон нарушили? – удивился вопросу директор фирмы Михаил (фамилию просит не называть). - Мне нечего сказать, кроме того, что данные плакаты уже несколько месяцев не используются в нашей рекламной кампании. Просто заказали разработку плакатов в рекламной фирме, а они нам вот такие сделали. Больше не используем их.

В Красноярском УФАС пока никак не прокомментировали этот креатив. Стоит, впрочем, добавить, что в других регионах страны антимонопольщики нередко заводят дела на тех, кому не дает покоя «Родина-мать». Как правило, нарушение подпадает под п.6 ст.5 Федерального закона «О рекламе» (В рекламе не допускается <…> официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). И многие предприниматели уже заплатили за такой рекламный ход солидный штраф – до 500 тысяч рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На выходных ограничат движение в центре Красноярска
В Красноярском крае ревнивец убил соперника и закатал труп в бетон
Мэрия Красноярска берет в кредит 1,2 миллиарда рублей
В Красноярске мужчина, заперев в квартире жену и 2-летнего сына, грозил взорвать баллон с газом
Бесхвостый дракон из «Игры престолов» появился на выезде из Красноярска
В Красноярске «Жигули» повисли на дереве после столкновения с «Фордом»
Пять дополнительных поездов запустят по маршруту «Городской электрички»
Александр Усс попал в рейтинг 100 самых влиятельных россиян Forbes
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России
На Красрабе изменится схема движения из-за ремонта трамвайных путей
Красноярец понадеялся получить 8 миллионов и перевел мошенникам 600 тысяч рублей
В Красноярском крае за разглашение врачебной тайны оштрафовали журналистку
В Красноярске пройдет премьера фильма «Енисейск. Жемчужина Сибири»
ГИБДД наказала мужчину, дочь которого высунулась в окно машины на Копылова
Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ по МСФО в I полугодии выросла более чем в 2 раза до 5,821 млрд рублей
В Красноярске закрыли вход в главный корпус и парковку у краевой больницы
В Красноярске хозяева ходят мимо щенка, которого выкинули умирать в подъезд
Молодой мужчина поехал устраиваться на работу и пропал