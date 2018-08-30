Девчонки с пышными бантами, мальчишки с гладиолусами и нестареющий позолоченный звонок – как в Красноярске отмечали День знаний полвека назад

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-30T08:27:25+03:00

Как проходил День знаний в Красноярске полвека назад. Фото: архив управления образования города

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У 1 сентября настолько крепкие традиции, что сохраняются на протяжении многих десятилетий. Эта такая классика, которую не хочется менять. Торжественные линейки на День знаний, нарядные девчушки с бантами, мальчишки с галстуками, цветы, отдохнувшие за лето учителя. Все испытывают волнение, радость встреч, делятся эмоциями.

Торжественная линейка с обязательным выносом пионерского знамени. Фото: архив управления образования города

И все-таки что-то старое уходит с каждым поколением учеников. Какая-то особенность, о которой сейчас вспоминают с теплотой. Накануне приближающегося 1 сентября красноярские школы сделали интересную подборку ретро-снимков. Самая старая фотография была сделана 1 сентября 1946 года в первый день работы школы № 13 на улице Рейдовая.

- Поход в школу именно в этот день для учеников нового учреждения был в новинку, ведь до 40-х годов не было чётко регламентированной даты начала занятий. Школы ориентировались на расплывчатую формулировку «в конце лета или осенью». Официальный праздник «День знаний» и вовсе появился только спустя 40 лет, в 1984 году, - рассказали специалисты управления образования Красноярска.

Широкие дворы школ вмещали всех. Фото: архив управления образования города

Обязательный атрибут 1 сентября – парадная форма. Для девочек – белые фартучки и банты. У нынешних старшеклассниц такая форма вновь популярна, они даже заказывают форменные платья и фартуки в стиле 80-х.

Обязательный атрибут первоклассника – букет цветов для первого учителя. Экзотики не было, дети дарили астры, гладиолусы, георгины – всё, что росло на приусадебных участках. Гвоздики и розы были редкостью. Педагоги отмечают, что дети не любили громоздкие гладиолусы – их было неудобно нести, так что нередко букет для учителя небрежно закидывался на плечо.

Обязательный атрибут 1 сентября - цветы. Фото: архив управления образования города

В 60-е и 70-е годы 1 сентября уже не ограничивается только праздничной линейкой. Перед школьниками и родителями с напутственным словом выступают шефы – так ранее называли спонсоров, которые помогали с ремонтом, приобретением мебели и школьного инвентаря.

Обязательным на линейке было выступление первоклассников. Они с волнением читали стихи, обещали старшим хорошо учиться. После этого учащиеся выпускных классов дарили им буквари. И в завершении линейки – первый звонок. Как правило, рослый старшеклассник садил девочку-первоклашку на плечо и обходил строй, а девчушка звонила в колокольчик с привязанным к нему красным бантом.

А это самая главная и неизменная традиция - первый звонок. Фото: архив управления образования города

Кстати, в большинстве учреждений позолоченные звонки с красными ленточками хранятся со дня основания школ и используются только дважды в год – в День знаний и на Последнем звонке.

Затем все ученики шли в классы, там проводились уроки мира, мужества, памяти.

В 80-е и 90-е программа Дня знаний расширилась. Традиционная линейка сопровождается выступлением школьных коллективов, коридоры и классы украшаются нарисованными от руки плакатами и стенгазетами. А для старших классов даже устраивались дискотеки в актовом зале.

Кажется, самой крепкой первосентябрьской традицией является плохая погода. Вот и на этот раз специалисты Гидрометцентра осторожно намекают, что и в этом году в День знаний может пойти дождь.

А может и не пойти...