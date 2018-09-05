«Пришли на триллер про Гоголя и попали»: испуганные пожарной тревогой наткнулись на закрытую дверь

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-05T14:24:09+03:00

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Парень не смог выбраться из ТРЦ «Июнь» при пожарной тревоге и объявил об этом в соцсетях. Накануне его ролик появился в группе ДТП/ЧП – Красноярск в Instagram.

На нем молодой человек в капюшоне рассказывает на камеру:

- Такая ситуация. Приехал в «Июнь» фильм посмотреть. Десять часов. Запищала пожарная безопасность. На что люди начали выходить, теряться. Начал помогать через запасной выход выходить, а там, оказывается, внизу дверь закрыта. Пришлось возвращаться через весь зал. Начал подходить к начальнику, к администрации, на что мне сказали: «Вам какая разница». Думаю, как поступить. Спуститься туда во время сеанса, попробовать открыть эту дверь и выяснить, почему она была закрыта.

chp.kras Парень рассказал о заблокированных при пожарной тревоге дверях кинокомплекса

На появившийся ночью пост люди отреагировали мгновенно. Большинство возмущалось: «Проверки прошли, можно все двери заколотить! Парень молодец, бдительный гражданин!», «В прокуратуру надо сразу писать».

Правда, нашлись и другие. Вот что они пишут:

- Я была там, и там было всё тихо, была тревога, все спокойно вышли через двери, которые открыли настежь. Не было никакой паники, люди спокойной шли на выход. Через пять минут все снова зашли.

- Мама и брат были в момент пожарной тревоги в «Июне», в «Аллее». Всё было очень оперативно, запасные выходы были открыты, и всех вывели на улицу. Так что тут может быть вопрос к администрации кинотеатра.

Дальше двигаться некуда

Так что же произошло на самом деле? Нам удалось связаться автором ролика. Оказалось, ему 26 лет, зовут Саддам, работает строителем. Приводим его рассказ:

- Я пришел в кино смотреть фильм – «Гоголь». В 10:00 в шестом зале включился свет. Люди не понимали, что происходит. Я подорвался первым. Пошел вперед, за мной люди большой толпой, масса народа была. И все пошли в тот выход, который ведет в сам кинотеатр.

Сзади оказались родители с детьми, девушки, парни молодые. Я смотрю, они теряются, не знают, что делать. Начал помогать им выходить через запасной выход. Дальше мы прошли через дверь, которая была наверху. Там три двери, но была открыта только эта, стеклянная.

Спустились на первый этаж вниз и понимаем: дальше двигаться некуда, дверь закрыта. Начал пробовать ее открыть, понимаю: бесполезно. Все пошли обратно, и я. Выходит женщина, я так понял, управляющая: «Почему вы пошли вниз?» - Тревога прозвучала, начали выходить в запасной выход. Почему там закрыто? – Какая вам разница? Бегите через зал.

Вышли на улицу, буквально через 10 минут все закончилось, пошли обратно. Часть людей вернулась, часть нет. А я пошел к тому выходу, где было закрыто. И меня не хотели туда пускать: «Что вы заморачиваетесь?». Не пошел смотреть фильм, настроения не было. Выложил видео в ДТП/ЧП – Красноярск. Думаю, пусть проучат их. Видимо, прошлый раз – в Кемерово – уроком им не стал.

Двери - без замечаний

Неужели правда? Звоним руководству комплекса.

- За систему безопасности в кинотеатре отвечает кинотеатр, - пояснил нам Дмитрий Глазунов, генеральный директор «АМК-Енисей» (ТЦ «Сибирский городок» и ТРЦ «Июнь»). – Ролик я смотрел, видел и комментарии. Не знаю, какую дверь искал молодой человек. – У нас была прокурорская проверка, она прошла на ура. У нас все работает. И в кинотеатре она была, я сам присутствовал. Были представители прокуратуры, пожнадзора и остальных ведомств. Никаких замечаний нет. У нас с этим очень строго – раз в месяц мы проводим учебные проверки.

Действительно, мониторинг был, подтвердили в прокуратуре. Правда, и замечания тоже.

- Проверка ТРЦ «Июнь» проводилась в конце апреля прокуратурой Советского района. В том числе проверялся кинокомплекс Mori Cinema, - рассказала старший помощник прокурора Красноярского края по связям со СМИ Ольга Гайдук. - В ТРЦ выявили нарушения, приняли меры прокурорского реагирования. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Однако нарушений по части закрытых эвакуационных выходов в кинотеатре на момент проверки не выявили. Я рекомендую лицам, которые присутствовали в кинокомплексе и увидели нарушение закона, обратиться с заявлением в МЧС. По заявлению граждан МЧС имеет право организовать проверку.

«Проверим по полной»

А что говорят в самом кинокомплексе?

- Пожарная сигнализация действительно сработала. Но, когда охранники прошлись по всему торговому центру, обнаружили, что тревога ложная. Десять минут – и все зашли обратно, - говорит инженер по эксплуатации кинотеатра Андрей Согуренко. - У нас семь залов, в каждом по два эвакуационных выхода. Третий – это вход. Таблички там есть, все написано. При сработке пожарной сигнализации выходы (они находятся за экранами) автоматически разблокируются. А из самого кинотеатра у нас три выхода – большие маршевые лестницы. Внизу – уже двери на улицу.

Мы недавно проверяли: работало. Тем более сотрудники, которые вчера дежурили, говорят: все открыто было. У нас три контролера на семь залов. Когда была сработка, прошли в залы, проконтролировали, чтобы все вышли.

Наговорить можно все, что угодно. Видимо, человек просто захотел пропиариться.

Обычно проверки проходят у нас раз в месяц. Производится сработка, и мы сотрудники, 10 человек, проверяем все двери (открываются они или нет), громкоговорящую связь, работает дымоудаление или нет.

Итак, нам свои сотрудники сказали: двери были открыты. Но мы еще визуально все посмотрели. А завтра будем с утра проводить проверочные мероприятия – по полной.

Напомним, после трагедии в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», когда при пожаре погибли 64 ребенка и взрослые, в стране прошла масштабная проверка развлекательных комплексов, а также других мест массового пребывания людей.

КОНКРЕТНО

Может ли при срабатывании пожарной сигнализации не открыться одна из дверей?

Специалист по охранно-пожарным системам:

- Когда центральная система дает команду на открытие всех дверей, каждой непосредственно управляют контроллеры. Они должны ее разблокировать.

Но исполнительное устройство на каждой двери свое. На каких-то, возможно, исправно, а на каких-то, возможно, нет. Может быть, исполнительное устройство обесточили. Или просто провода были оборваны… Либо дверь можно просто закрыть на ключ. Или цепь на ручку намотали и замок с обратной стороны повесили. Здесь вариантов много. Но, разумеется, такое возможно.