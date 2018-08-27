2018-08-27T06:34:10+03:00
Общество

С наступлением сентября в Красноярск придет резкое похолодание с дождями

На линейки в День знаний придется одеваться теплее и брать с собой зонты
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Остается только надеяться на то, что золотая осень еще побалует нас теплом после первых чисел сентября.Остается только надеяться на то, что золотая осень еще побалует нас теплом после первых чисел сентября.Фото: Мария ЛЕНЦ
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С наступлением сентября в Красноярск придет резкое похолодание с дождями. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, последние дни августа, станут и последними фактическими днями лета. В понедельник, 27 августа, в нашем городе будет по-летнему жарко, столбики термометров будут показывать до +29 градусов.

А вот потом, в следующие дни, в краевом центре окрестностях начнет постепенно холодать, и начнутся дожди. Во вторник, 28 августа, и в среду, 29 августа, в Красноярске ожидается всего около +25, 30 и 31 августа будет +22, +21.

На линейки в честь Дня знаний придется и одеваться теплее, и брать с собой зонты. 1 сентября в нашем городе будет всего около +15 и с дождем. Такая же погода ожидается и в воскресенье, 2 сентября.

Остается только надеяться на то, что золотая осень еще побалует нас теплом после первых чисел сентября.

Учитывайте эту информацию, выходя из дому, и удачной всем новой недели.

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