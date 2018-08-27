СЕГОДНЯ 06:33 2018-08-27T06:34:10+03:00

Остается только надеяться на то, что золотая осень еще побалует нас теплом после первых чисел сентября. Фото: Мария ЛЕНЦ

На линейки в День знаний придется одеваться теплее и брать с собой зонты

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С наступлением сентября в Красноярск придет резкое похолодание с дождями. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, последние дни августа, станут и последними фактическими днями лета. В понедельник, 27 августа, в нашем городе будет по-летнему жарко, столбики термометров будут показывать до +29 градусов.

А вот потом, в следующие дни, в краевом центре окрестностях начнет постепенно холодать, и начнутся дожди. Во вторник, 28 августа, и в среду, 29 августа, в Красноярске ожидается всего около +25, 30 и 31 августа будет +22, +21.

На линейки в честь Дня знаний придется и одеваться теплее, и брать с собой зонты. 1 сентября в нашем городе будет всего около +15 и с дождем. Такая же погода ожидается и в воскресенье, 2 сентября.

Остается только надеяться на то, что золотая осень еще побалует нас теплом после первых чисел сентября.

Учитывайте эту информацию, выходя из дому, и удачной всем новой недели.