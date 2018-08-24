2018-08-24T11:41:02+03:00
Общество

«Как хорошо, что здесь березы!»: в Красноярске предали земле часть праха Дмитрия Хворостовского

На закрытой церемонии присутствовали только близкие и друзья всемирно известного баритона
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Церемония захоронения была закрытой Фото: Алексей КлешкоЦеремония захоронения была закрытой Фото: Алексей Клешко
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Близкие и друзья Дмитрия Хворостовского сегодня исполнили его последнюю волю: часть своего праха всемирно известный баритон завещал захоронить на малой Родине, в Красноярске. Место, где будет находиться прах певца, выбирали довольно долго, обсуждали с вдовой Хворостовского и его родителями. В конце концов, выбор остановился на сквере у местного Института искусств, где когда-то начинал шаги к мировой славе великий баритон, - таково желание его семьи. Церемония захоронения прошла в пятницу, 24 августа.

- Как хорошо, что здесь берёзы - у нас в Лондоне у дома тоже березка посажена, - сказала во время церемонии Флоранс, вдова Дмитрия Хворостовского.

- Сегодня мы выполнили последнюю волю Димы, - добавил отец певца, Александр Степанович. - Теперь все хорошо.

Кроме семьи, здесь были и его коллеги.

- Это была камерная церемония: семья - родители, Александр Степанович и Людмила Петровна, Флоранс с детьми, родственники и близкие друзья, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Алексей Клешко, вице-спикер Заксобрания Красноярского края. - Я специально не фотографировал родных - им очень тяжело. В церемонии участвовали и те артисты, кто уже прилетел для выступления на благотворительном концерте «Хворостовский и друзья - детям», который состоится у нас 26 августа.

Фото: Алексей Клешко

Фото: Алексей Клешко

На месте, где покоится прах Хворостовского, установлена временная памятная плита. В дальнейшем здесь возведут мемориальный комплекс в память о нем. Сейчас, к слову, в министерстве культуры уже принимают эскизы будущего комплекса. Прием работ от архитекторов продлится до 31 сентября. Известно, что ключевое решение, каким именно будет комплекс, - примут вдова и родители Дмитрия Хворостовского.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался после продолжител

Алексей Клешко

Алексей Клешко

ьной болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. Свой прах Хворостовский завещал разделить на две равные части, одну из которых 28 ноября прошлого года похоронили в Москве, на Новодевичьем кладбище, вторую предали земле в Красноярске.

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