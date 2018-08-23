Туристка погибла на Камчатке, не дотянув до базы пару километров, а ее группа продолжила маршрут

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-23T12:38:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вулканы, гейзеры, крутые перевалы, потрясающей красоты виды… Прекрасная и до жути опасная Камчатка. Ошибок этот край не прощает даже очень опытным туристам. 18 августа здесь, на Авачинском перевале, погибла 35-летняя Татьяна К. из Барнаула (Алтайский край). До туристической базы Таня не дотянула всего ничего, каких-то пару километров, и… замерзла. От этого история гибели Татьяны только страшнее и загадочнее. И вопросов к ней масса. Почему гид увел группу (всего было 17 человек) вперед, не оказав помощи отстающей туристке? Почему другие участники группы не помогли Тане нести рюкзак? Как вышло, что она замерзла, когда до помощи было уже рукой подать?

Тихоокеанское кольцо

«Очень глубокое замкадье с вулканами, где всё шипит, шкворчит, выделяется и норовит тебя сожрать . А че дома-то сидеть? Дома огород, скот, заботы и бешеные собаки из вестей недели с ударными темпами роста во всём. Закинул в сумку спальник, кирзачи и две футболки и вылетел из системы потребления и навязывания в место, где начинается Россиюшка», - так заманчиво предлагает туристам отправиться в непростой горный маршрут «Тихоокеанское кольцо» инструктор из турклуба «Три коня» (Красноярск) Владимир Г. Именно он и вел по Камчатке группу, в которой погибла Татьяна.

Маршрут, к слову, специальной подготовки не требует. Тем не менее здоровье для него нужно иметь крепкое, ведь в программе – порядка 80 километров пешком: осмотр вулканов Горелый и Мутновский, горячие источники и живописная бухта Тихого океана, Авачинский перевал.

Татьяна не один год ходила в маршруты Фото: соцсети

…Татьяна К. в активном туризме не один год. За плечами у хрупкой, худенькой девушки походы по Крыму, Алтаю, Грузии и… верный рюкзак со «снарягой». Действительно, а чего дома-то сидеть? Дома рутина, заботы, работа в одном из крупных банков. А тут отпуск, и на горизонте маячат вулканы и гейзеры Камчатки. Да не с чужими людьми, а с ребятами из «Трех коней». Татьяна с ними уже несколько лет ходила в разные маршруты. Даже сдружилась.

- Не знаю, ходила ли Таня самостоятельно в походы по Алтаю, например, для поддержания физподготовки, но с нами в большие походы раз в год всегда ездила, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Рубанова, жена одного из владельцев клуба «Три коня».

В тот день туристы запланировали рывок на 20 километров от Аагских нарзанов до Авачинского.

- Да, они все замерзшие пришли. Погода серьезно подкачала: у нас циклон был, дождь со снегом и холодный ветер, - обстоятельства гибели туристки обсуждают сотрудники турбазы «Камчатинтур», до которой Таня не дошла всего пару километров. – Переход у них был долгий для такой погоды. Гид привел группу ближе к вечеру уже к нам на базу. Заранее домики у нас они не заказывали, может, если бы не погода и усталость, просто лагерем бы встали где-то поблизости – не знаю… Пришли, домики взяли и баню. Минут через 20-30 после группы прибежала Мария, как потом оказалось замыкающая и помощник гида, она из Перми. Рассказала, что еще одной туристке стало плохо. Ну, мы квадроцикл дали ребятам, чтобы поскорее ее привезти, медиков вызвали.

Идти было трудно всем. И, конечно, туристы утеплились кто чем мог. Но все равно задубели по полной программе. А на Тане были только летние камуфляжные брючки, тельняшка и непромокаемая болоньевая курточка. Для такой погоды – мягко говоря, не густо. Да, еще и за плечами рюкзак килограммов на 15…

Вид с Авачинского вулканаФото: Рушан КАЮМОВ

Татьяна шла последней, а под конец перехода совсем выбилась из сил, отставала. Но о помощи, по уверениям участников группы, не просила. Когда до турбазы оставались считанные километры, гид Владимир Г. подошел к ней.

- Все замерзли, до турбазы недалеко. Ты дойдешь сама? – спросил у Татьяны.

- Дойду, - заверила девушка.

Группа рванула скорее в тепло, а с Татьяной осталась помощник гида Мария. В какой-то момент Тане стало сильно плохо, идти уже не смогла, тяжело опустилась на поваленное дерево. А Мария бросилась на базу, за помощью.

Группа вернулась на маршрут

Когда гид вместе с сотрудником базы примчались к Татьяне, на месте ее не увидели. Девушка лежала метрах в 10 от своего рюкзака, и даже не медику было понятно: она на последнем издыхании.

Владимир Г. был гидом в маршруте, где погибла девушка Фото: соцсети

- Когда мы только подходили к перевалу, она уже замерзала. Она не была подготовлена в плане экипировки. На месте, я так понял, что она пыталась встать и продолжить двигаться, - рассказал сайту КАМ24 Владимир Г. - Я к ней подбежал, пытался привести в сознание. У нее был один глаз закрыт, а один – уже стеклянный. На внешние раздражители она не реагировала. Когда перевернул на спину, она с трудом вздохнула, после чего у нее пошла пена изо рта. Я надел на нее свои перчатки, куртку, шапку… Принес я ее к «скорой», врачи приняли и сразу сказали, что она умерла.

Предварительной причиной смерти медики посчитали переохлаждение. Родственники Татьяны говорят, что никаких явных проблем со здоровьем у девушки не было. Позднее судмедэксперты подтвердили: замерзла.

Дальше произошло то, что людей от горного туризма далеких может по-настоящему шокировать. После смерти Таня остальная группа вместе с гидами… вернулась на маршрут.

КОММЕНТАРИЙ

«Камчатка – очень непредсказуемый край»

К делу подключился Следственный комитет, сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства гибели Татьяны.

- Пока говорить о возбуждении уголовного дела преждевременно – идет доследственная проверка, которая и установит все обстоятельства гибели туристки, - говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по Камчатскому краю Елена Мамотова. – От себя могу сказать, что маршрут по Камчатке – это не просто прогулка по горам. В плане погоды Камчатка – очень непредсказуемый край, и не все, к сожалению, понимают, насколько это экстремальное место.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Бывалые туристы, которые не один год ходят «пешками» по горам, говорят: практически в любой группе всегда есть «последний». Как правило, это человек, который по физическим возможностям менее вынослив, или, скажем, ему просто комфортнее и удобнее идти медленно, в своем режиме.

Татьяна Аронова, туристка с 25-летним стажем:

- В любой группе, в том числе и в туристической, есть разные роли. Кто-то становится лидером, кто-то – «шутом», над которым слегка подсмеиваются и обязательно есть «последний». То есть тот, кто хуже ориентируется на местности, или медленно ходит, или боится высоты, или чего-то не умеет делать. Это могут быть разные люди, а может быть один человек.

Быть «последним» - не плохо и не хорошо, мне и самой доводилось в этой роли выступать. Просто у каждого свои физические возможности. Чаще всего «последний» способствует сплочению группы: во-первых, остальные туристы, стараются ему помочь, во-вторых, он вселяет уверенность в «предпоследних», они чувствуют себя более сильными. На моей памяти не было случая, чтобы над «последним» издевались или травили – это не принято, хотя и не исключено.

Возможно, для этой группы девушка и была «последней». Но в истории все равно много странного; недостаточная экипировка, например. Ведь даже в самые простые походы и даже в самую жару обязательно нужно брать теплые вещи. Приведу пример, понятный для красноярцев: в радиальные выходы в Ергаках, всего в трех-пяти километрах от стоянок, даже в июле мы берем куртки. Потому что погода переменчива, может налететь ветер с дождем, туман, придется пережидать непогоду и без теплых вещей это опасно. Были случаи, когда люди гибли на перевалах летом от переохлаждения, но потому, что не двигались.

Но здесь мне кажется странным, что девушка погибла от переохлаждения. Ведь она шла, двигалась, да еще с рюкзаком. Она не могла замерзнуть! Попробуйте сами идти под ветром и дождем, вам будет тепло! Вы замерзнете, только когда будете стоять без движения.

А вот то, что группа после гибели девушки вернулась на маршрут – это обычное дело, например, в Гималаях. Потому что, как правило, группы долго готовятся к поездке, тратят большие деньги (маршрут по Камчатке от «Трех коней» стоит 25 000 рублей, не включая перелета, а это минимум 30 000 в одну сторону - прим. Ред), и из-за болезни и даже смерти одного человека с маршрута не сходят. А в данном случае группа состояла из мало знакомых людей, поездка дорогостоящая, другого шанса попасть на Камчатку может и не быть. Но самое главное, погибшей девушке они уже никак помочь не могли.