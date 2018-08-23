Прогулки на теплоходе по Енисею в Красноярске 2018: расписание, цены, маршруты

СЕГОДНЯ 07:43 2018-08-23T07:48:24+03:00

Расписание прогулок по Енисею в Красноярск на август и сентябрь Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Рассказываем, куда можно отправиться на прогулку по Енисею в Красноясрке и сколько это будет стоить

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Если вы еще прогулялись по Енисею в этом году на белоснежном теплоходе, у вас есть время наверстать упущенное. Для этого нужно только две вещи: свободный выходной день и желание. И даже если хандрите, стоит ступить на палубу теплохода – и плохое настроение улетучится мигом. Добавим, что прогулки на теплоходе хорошо совершать семьей. Например, пригласите на нее пожилых родителей, и проведенное с ними время надолго запомнится. Енисей с середины смотрится совсем иначе, чем с берега.

Итак, в августе и сентябре вы еще можете попасть на интересные экскурсии. Например, трехчасовая экскурсия до Овсянки или пятичасовая до Дивногорска. Также будет интересна комбинированная прогулка теплоход + электропоезд: можно до Дивногорска уплыть по Енисею, а вернутся по железной дороге.

Популярны и непродолжительные экскурсии на 1,5 часа. Отправляется теплоход с Речного вокзала, проходит до Свято-Успенского монастыря и возвращается обратно. За это время гид расскажет вам много интересных фактов о Красноярске, которых вы, возможно, еще не знали.

И еще небольшой совет: возьмите с собой теплую одежду - свитер, куртку. Потому что речной ветерок довольно прохладный.

Туристическая компания «Азимут» предлагает прогулки по Енисею на теплоходе «Товарищъ»:

Прогулки на 1,5 часов (указано время отправления).

- 24 августа, пятница: в 18.00 и 19.45 часов

- 25 августа, суббота: в 18.00 часов

- 26 августа, воскресенье: в 17.15 часов

- 2 сентября, воскресенье: в 18.30

- 8 сентября, суббота: в 18.30

- 9 сентября, воскресенье: в 18.30

- 22 сентября, суббота: в 18.30

- 23 сентября, воскресенье: в 18.30

- 25 сентября, вторник; в 19.45.

Прогулки на 2 часа

- 26 августа, воскресенье: в 19.30 часов

Прогулки на 3 часа: Красноярск – Овсянка - Красноярск

- 25 августа, суббота: в 11.00 и 14.30 часов

Прогулки на 5 часов: Речной вокзал Красноярска – Красноярская ГЭС – Речной вокзал.

- 28 августа, воскресенье: с 10.30 часов

Прогулки на 6,5 часов: теплоходом из Красноярска в Дивногорск, возвращение – экскурсионным поездом

- 2, 8, 9, 22 и 23 сентября: отправление в 10.00, возвращение – в 16.50 часов.

Прогулки на 8 часов: экскурсионным поездом из Красноярска до Дивногорска, обратно возвращаемся теплоходом по Енисею

- 2, 8, 9, 22 и 23 сентября: отправление в 10.00, возвращение – в 18.00 часов

Туристическая компания «Сим-Сим» и теплоход «Товарищъ»:

Прогулка на 1,5 часа:

- 26 августа, в 19.30 часов.

Прогулка на 3 часа:

- 25 августа, в 14.30 часов.

Прогулка «Мелодии вечернего города»:

- 30 августа, в 20.45 часов.

Можно снять в аренду целый теплоход

Пользуется услугой и такой вариант речного отдыха, как аренда теплохода целиком на сутки или несколько часов. Это подходит для корпоративных выездов или по семейным причинам. Например, отметить юбилей любимой фирме на теплоходе «Александр Матросов» или свадьбу на «Куприяне». Это обойдется вам:

- «Юнга» (вмещает 84 человека) – 20 тысяч рублей в час;

- «Куприян» (до 50 человек) – 20 тысяч рублей в час;

- «Импульс» (вмещает 10-12 человек) – 6,5 тысяч рублей;

- «Красцветмет» (до 70 человек) – 22 тысячи рублей.

Билеты

Купить билет на дневные и вечерние прогулки на 1 – 1,5 часа можно на причале перед отправлением. Теплоход стоит под парами у причала на Речном вокзале. А вот для приобретения путевки на многочасовые туры нужно обратиться в офис продаж компаний. Как они поясняют, с каждым клиентом работают индивидуально, например, бронируют места, информируют, если произошли какие-то изменения. Допускается онлайн-платеж.

В компаниях уверяют, что все требования безопасности на теплоходах соблюдены: на каждого пассажира гарантировано есть спасательные жилеты. Кроме того, в стоимость билета входит страховка пассажира от несчастных случаев.

Подробности по цене прогулок и аренды теплоходов можно узнать:

- «Сим Сим», телефон 205-25-80, адрес: Навигационная, 5, офис 206.

- «Азимут», телефон 223-23-32, адрес: Бограда, 114.

- теплоход «Куприян», телефон 245-88-22, Маерчака, 49 а.