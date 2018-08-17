Вокруг рынка «Новая Взлетка» в Красноярске вырастет жилой комплекс

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-17T10:21:39+03:00

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Несколько лет назад рынок «Новая Взлетка» поражал своими размахами. Он простирался на пяти гектарах в границах улицы Октябрьской, под боком у администрации Советского района и ныне снесенного здания крайкома. Бесчисленное множество разномастных палаток, контейнеров и павильонов вперемешку с чебуречными, шиномонтажками и «быстрозаймами». Здесь кипела жизнь, продавцы-зазывалы пересчитывали шуршащие купюры, а покупатели выходили с полными пакетами всевозможного добра. Знакомая атмосфера для тех, кто бывал на любом рынке Красноярска лет 5 – 10 назад.

Но времена меняются. Часть городских рынков снесли, например, как у ГорДК или радиорынок возле цирка. Некоторым придали цивилизованный вид – «Содружество» (известный также как рынок КрасТЭЦ). А некоторые просто заменили на торговые комплексы («Славянский», «Черемушки», «Мави»).

Для рынка «Новая Взлетка» придумали свой собственный сценарий. Мы узнали какой, а заодно задались вопросом – какова вообще судьба красноярских торговых точек «под открытым небом».

Площадку после уличного рынка уже зачистили под строительствоФото: Мария ЛЕНЦ

Компания «Сибагропромстрой», а именно она получила возможность осваивать территорию, представила такие планы. На площади 5 гектаров появится жилой микрорайон, в котором будет три 25-этажных дома и два 16-этажных. Скверы, дворы и зеленые насаждения – это требования градостроительных норм. Также двухуровневая парковка на 300 мест, торгово-развлекательный центр и крытый рынок.

Тот, что есть, уличный, начали сокращать еще в 2015 году, на том месте уже стоят две высотки. К слову, застройщик выбрал довольно приятное архитектурное решение – в светлых серо-белых тонах. В июле этого года уведомили остальных предпринимателей, что будут сносить большую часть павильонов и палаток. Нужно приготовиться к открытию ледового дворца «Кристалл» (он вплотную примыкает к рынку) и к Универсиаде: соорудить парковку, облагородить территорию. И уже на следующий год приступят к основному строительству.

Центр рынка – это крытое здание, изначально решено было сохранить. Нужно только его отремонтировать, сделать красивым, светлым, современным. Убирать его нельзя – его часто посещают жители окрестных микрорайонов.

Товар разложен в витринах так соблазнительно...Фото: Мария ЛЕНЦ

Мы нагрянули на крытый рынок неожиданно, чтобы не успели подготовиться. И сразу же поразила атмосфера доброжелательности. Продавцы в белых халатах, красиво разложенные куски свежего мяса, ароматные витрины-холодильники с разной копченой рыбой. Никакой тесноты, никакой суеты. Да, в некоторых местах обшарпаны стены и посерел высокий потолок, есть выбоины в полу. Но это дело поправимое.

Продавцы переживают за спад покупателей. Дело в том, что когда в июле появилось сообщение о сносе торговых рядов, красноярцы восприняли все буквально так, что на этом месте останется чистое поле.

- После того как объявили о сносе рынка, у нас количество покупателей сократилось в разы, - сетует Владимир Елизарьев, директор рынка «Новая Взлетка». – К примеру, я подсчитал реализацию мяса. В апреле мы продавали 90 тонн, а сейчас 63. А на самом деле рынок жил, жив и будет жить. В конце этого года или начале следующего мы планируем начать ремонт. Возможно, закрывать его будем не целиком, а частями: пока в одном месте ремонтируем, в другом продолжаем торговать.

Уличные торговые ряды – будем называть их правильно: ярмарка – останутся в меньшем количестве. Их тоже модернизировали: вместо узких извилистых проходов теперь широкие улочки, в соответствии с нормами пожарной безопасности. Здесь торгуют непродовольственными товарами и продуктами в заводской упаковке. Общая площадь «Новой Взлетки» теперь составляет около 2,5 гектаров.

Товары на витрине разложены так соблазнительноФото: Мария ЛЕНЦ

Есть ли будущее у красноярских рынков

Красноярцы, которым мы задавали, нужны ли крытые рынки городу, в большинстве своем говорили, что да, нужны. Здесь можно купить свежие продукты напрямую от фермеров, которых в обычных супермаркетах днем с огнем не сыщешь.

Но есть ряд условий: горожане хотят видеть на рынках чистоту, безопасность, приятную атмосферу, свежие продукты, кассовые аппараты, честных продавцов. И чтобы были гибкие цены: хочу поторговаться, а в супермаркете попробуй – поторгуйся.

И еще у каждого рынка должна быть своя изюминка, свой кураж, своя атмосфера и ароматы. Чтобы можно было прийти сюда самому, привести гостей. Чтобы приезжать сюда было престижно, покупать престижно и продавать здесь тоже было престижно. Тогда и городу будет хорошо, и горожанам, и фермерам, которые эту огромную армию горожан стараются прокормить.