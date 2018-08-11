Солнечное затмение 11 августа в Красноярске: через рентгеновские снимки или через мощный телескоп

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-11T13:48:44+03:00

Чтобы показать горожанам затмение, что называется, во всей красе, сообщество «КрасАстро. Объединение любителей астрономии» организовали на Татышеве специальную наблюдательную площадку. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Нам в этот раз повезло дважды: во-первых, солнечное затмение 11 августа в Красноярске выпало на очень ясный день, а во-вторых, в Сибири и в Красноярском крае можно было наблюдать то, как тень от Луны закрывает почти треть солнечного диска. К примеру, в европейской части России кое-где явления не было видно вообще, а где-то Солнце закрывалось всего на пару-тройку процентов.

Вот так могут пригодиться снимкиФото: Мария ЛЕНЦ

Солнечный диск начал закрываться около 16.30 по местному времени. Чтобы показать горожанам затмение, что называется, во всей красе, сообщество «КрасАстро. Объединение любителей астрономии» организовали на Татышеве специальную наблюдательную площадку. Все желающие могли посмотреть проекцию затмения с мощного телескопа.

Просто так смотреть затмение опасно, можно ожечь сетчатку глазФото: Мария ЛЕНЦ

Хотя, кто-то из пришедших горожан посчитал, что проекция – это не по-настоящему. Поэтому за явлением наблюдали через рентгеновские снимки.

Проекцию с мощного телескопа могли увидеть все желающиеФото: Мария ЛЕНЦ

Каждый раз, когда появляются сообщения о предстоящем солнечном затмении, офтальмологи предупреждают: смотреть его просто так нельзя – это чревато серьезными ожогами сетчатки глаз. А уже тем более нельзя смотреть затмение с помощью биноклей или подзорных труб. Представитель «КрасАстро. Объединение любителей астрономии» Екатерина Морякова показала корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск, на что способен солнечный свет, прошедший через телескоп – он легко прожег сухой лист, который подставили под луч.

Но кое-кто посчитал, что проекция - это не по-настоящемуФото: Мария ЛЕНЦ

Надеемся, что при просмотре этого затмения ни один наблюдатель не пострадал.

Затмение началось около 16.30 по местному времениФото: Мария ЛЕНЦ

В этот раз затмение выпало на очень ясный деньФото: Мария ЛЕНЦ

Вот, на что способен солнечный луч, прошедший через телескопФото: Мария ЛЕНЦ

Поэтому, все же, лучше смотреть проекциюФото: Мария ЛЕНЦ