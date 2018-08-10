2018-08-10T03:56:15+03:00
Общество

30-градусная жара в субботу сменится резким похолоданием с дождем

Начало следующей недели тоже будет прохладным
Ася ЖУКОВА
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30-градусная жара в субботу сменится резким похолоданием с дождем.30-градусная жара в субботу сменится резким похолоданием с дождем.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На календаре 10 августа, пятница, конец рабочей недели. Впереди выходные. Какую погоду обещают нам синоптики?

Итак, сегодня будет до плюс 29, небольшая облачность, слабый ветер.

А самым жарким днем недели станет суббота. Столбики термометров поднимутся и вовсе до отметки плюс 30. Солнечно, почти без ветра. Отличный день для похода на Столбы или прогулки по Татышеву.

Ведь уже в воскресенье погода испортится. Специалисты гидрометцентра прогнозируют резкое (до плюс 22) похолодание, к тому же небо затянет тучами, пройдет дождь.

Начало следующей недели тоже будет прохладным. В понедельник плюс 21, небольшие дожди. Вдобавок продолжит холодать. Во вторник – до плюс 18, в среду до плюс 17, четверг – плюс 16.

Так что не пропустите жаркий выходной!

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