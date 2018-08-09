«Мне было грустно, а сейчас я счастлив»: мальчик из Дудинки загадал невероятное желание, которое исполнилось спустя 9 лет

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-09T14:37:53+03:00

Влад Карасев не может ходить и с трудом дышит. Но благодаря неравнодушным людям он отправился в путешествие, о котором мечтал всю жизнь

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Серые глаза смотрят на мир пронзительным взглядом. Русый чуб упрямо ершится. И робкая улыбка появляется на губах парнишки, как только ему снимают с лица маску, помогающую дышать. У Влада Карасева из Дудинки серьезное заболевание – спинально-мышечная атрофия. Он не может ходить и самостоятельно работать руками, не может дышать полной грудью, передвигается только на коляске. Мы познакомились с Владом в аэропорту буквально за полчаса до того, как объявили посадку на рейс «Красноярск – Москва». Ему предстояло удивительное путешествие, может быть, самое большое в жизни – путешествие к мечте. Мы провожали Владислава и его маму Анжелику в Париж, в Диснейленд. Этому предшествовала удивительная история.

«Мой принц»

Владу сейчас 19, правда, внешне выглядит лет на 14, несколько лет назад по причине заболевания он перестал расти. Родился Влад, по первым признакам, совершенно здоровым. В полтора года ему сделали прививку. Видимо, она дала толчок, болезнь проснулась и стала прогрессировать. До 6 лет мальчику никто не мог поставить диагноз. И только после того, как провели генетическую экспертизу, результат прозвучал, как гром среди ясного неба: у Владислава редкое генетическое заболевание.

К сожалению, после этого отец ушел из семьи. Не нам его судить. А мама Анжелика всю себя посвятила Владу. Пришлось уйти с работы, потому что сын требовал к себе постоянного внимания. Все ее доходы составили пособие по инвалидности, алименты и помощь родственником. Но денег все равно не хватало, очень много уходило на лечение.

Владу сейчас 19, правда, внешне выглядит лет на 14Фото: из личного архива

И все-таки Анжелика считала себя счастливой матерью – бог дал ей замечательного сына. Она называет его «мой принц». Он любознательный и мечтательный, тянется к знаниям, любит фильмы, фантазирует, очень общительный мальчик. И хоть говорит сейчас с трудом, но внимательно всех слушает.

Все началось с записки деду Морозу

- Когда Влад был маленьким, как все дети, писал новогодние письма Деду Морозу. А я их будто бы отправила, - рассказывает Анжелика. – А на самом деле складывала в коробку и прибирала на память. Хотела показать их Владу, когда вырастет. И вот, накануне этого нового года, мы достали с ним заветную коробку. Стали перебирать записки, читать вместе. Там были всякие детские просьбы. Конструктор. Собаку (смеется). «Чтобы мамочка всегда была счастливой»... Я увидела, как прочитав одну записку, Влад загрустил. Заглянула, а там: «Хочу поехать в Диснейленд». Ему было 10 лет, когда он это написал. Я поняла, почему он так грустит. Это мечта, которая никогда не сбудется. Больной ребенок, понимает, что даже из дверей собственной квартиры для нас каждый выход – подвиг. Где мы, а где Диснейленд - другая планета. Улыбнулась через силу, сказала: «Смотри, ты хотел в Диснейленд». Поговорили и снова забыли об этом.

Правда, потом, потихоньку от Влада, Анжелика поделилась произошедшим с подругами. А одна из них, оказывается, написала об этом на своей страничке в соцсети.

И...

- Звонок из Красноярска. Сразу после новогодних праздников, - волнуется мама. - Позвонили девушки, сказали, что они – волонтеры проекта «Мечтатели» и хотят помочь Владу исполнить мечту.

Мама и сын поначалу не поверили, а когда все подтвердилось, были шокированы. Да и задумались: им из Дудинки в Красноярск-то вылететь проблема. А тут – в Париж?!

Пересмотрел фильмы о Франции

Начали собирать документы для оформления виз. Дел было невпроворот. Пока мама хлопотала, Влад запоем смотрел разные документальные фильмы про Францию. Он обожает программу «Форт Боярд». Пересмотрел все четыре фильма из саги «Такси». Выучил несколько французских слов. Он с таким нетерпением ждал этой поездки.

За полчаса до вылета во ФранциюФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

От такого волнения в конце зимы у Влада ухудшилось здоровье. Болезнь стала прогрессировать, начались проблемы с дыханием. Добрые люди помогли приобрести дорогостоящий аппарат искусственной вентиляции легких, теперь Владу без него никак нельзя. Без маски может сидеть, но недолго и только если ноги лежат горизонтально, иначе задыхается. Даже спит с маской.

И все-таки доктора разрешили Владу путешествие. Но только летом – так меньше ощущается разница в климате. Сравните погоду в заполярной Дудинке (в мае минус 10) и солнечном Париже (плюс 25).

В ночь перед вылетом в Париж Влад спал всего три часа. Переживал. Душой он уже там, в Диснейленде. Знает, что прокатиться на американских горках у него не получится, это опасно для здоровья. Но есть уйма других аттракционов. У них в распоряжении пять дней, насыщенная программа: Лувр, Музей искусств и ремесел, Эйфелева башня, Елисейские поля. В аэропорту Шарля де Голля их будет ждать персональный гид.

Сила социальных сетей

- История нас зацепила, - рассказывают волонтеры социального проекта «Мечтатели» Оксана Хикматуллина и Оксана Пшеницкая. – Мы увидели ее в соцсетях. Подумали: что у них в жизни было? Полярный день и полярная ночь в Дудинке? Суровая природа и погода. В семье постоянная нехватка денег. Мы и не ставим целью собирать деньги на лечение, этим занимаются многие благотворительные фонды. Наша цель – поддержать дух детей, осуществить их мечту. И мы решили, что можем подарить Владу Карасеву яркие эмоции. Если он мечтает о Диснейленде, то почему бы и нет?

Ближайший к нам Диснейленд находится в Париже. Поездка туда и обратно, проживание, питание, экскурсии – все это выходит в немалую сумму, в несколько сотен тысяч рублей. Плюс необходимо решить ряд организационных вопросов.

Цель достигнута! Мечта Влада исполнилась, спустя 9 лет он посетил ДиснейлендФото: из личного архива

- Мы ни секунду не сомневались, что найдем спонсоров, - продолжает Оксана Пшеницкая. – Наш хороший друг, красноярский бизнесмен, меценат, депутат городского совета, который не раз уже помогал нашим «подопечным», услышал историю Влада и «загорелся». Он и выделил деньги на поездку целиком. Идея ведь на самом деле крутая. Напоминает сюжет фильма «Достучаться до небес». Помните, там два парня узнали, что им осталось жить совсем немного, решили исполнить заветную мечту – всеми правдами и неправдами они приехали к морю. Смысл такой: не жди, когда узнаешь о своем последнем дне, исполняй свою мечту здесь и сейчас.

Меценат, который помог мальчику, рассказал «КП»:

- Меня тронула история о мальчике, который живет за Полярным кругом. Я был в Дудинке, я понимаю, каково это. Особенно детям. Особенно ребенку с таким серьезным заболеванием. Как можно остаться равнодушным, если есть возможность помочь, осуществить мечту?