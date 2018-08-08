СЕГОДНЯ 04:27 2018-08-08T04:34:51+03:00

В Красноярске будут убирать баннеры об акциях и распродажах с фасадов магазинов Фото: Анастасия ШАЙХОВА

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В Красноярске началась тотальная очистка фасадов домов и отдельно стоящих торговых точек от, прежде всего, рекламных баннеров. А также прочих вывесок, конструкций, широкоформатных щитов. Согласно новому архитектурно-строительному регламенту (он был принят весной этого года). Хотите - не хотите, а выделяться из толпы, в плохом смысле, не позволено. Накануне баннеры снял «Командор» на Киренского. И это только начало.

Ни одна реклама сейчас не соответствует регламенту

По словам Александры Ивановой, пресс-секретаря администрации Октябрьского района, предприниматели пока не протестуют:

- Мы со всеми встречаемся, ведем обсуждение. Рассказываем им об архитектурно-строительном регламенте, который отвечает за вывески и фасады зданий. Там по пунктам прописано, как предпринимателю оформить паспорт фасада на свою торговую точку, а потом его нужно согласовать в управлении архитектуры города.

Чего не должно быть, согласно новому архитектурно-строительному регламенту.

1. Не должно быть аляпистых пятен. То есть вывески в стиле «вырви глаз» уже не в тренде, и с ними предпринимателю придется расстаться. В целом, когда комиссия смотрела на баннеры и вывески, отметила: а положительных примеров, на которые нужно ориентироваться всем, нет. Снимать и менять придется все баннеры с фасадов.

2. «Бегущие строчки» - теперь их не будет.

3. Уберут металлические конструкции и каркасы, на которых крепятся баннеры. Зачастую они опасно нависают над входами и портят внешний вид. Некоторые в попытке привлечь клиентов налепили конструкции в виде бургеров. С ними тоже придется распрощаться.

- Мы делаем акцент на «ведущие» улицы, по которым будут ездить гости Универсиады. Но это не значит, что остальных нововведения не коснутся. Будем работать, пока не наведем порядок по всем фронтам, - говорит Александра Иванова.

В регламенте нет предпочтения цветам, какими должны быть оформлены вывески. Хотя пожелания есть: пусть они будут приятные взгляду.

Предприниматели могут сами выбирать. Делайте проект вывески, представьте в управление архитектуре.

Кстати, что касается красивых разноцветных баннеров в окнах супермаркетов. Сейчас они от них отказываются: изготавливать дорого, быстро выцветают и теряют привлекательность. К тому же это уже не в тренде. Сейчас популярно информировать о новых товарах и акциях через яркие печатные буклеты и брошюры.

Предприниматели: надеемся найти компромиссное решение

С одной стороны, идея благая: внеш8ний вид фасадов очень важен. С другой - крупные сети размещают достаточно стильную рекламу, меняют ее, поскольку меняются акции. Для них это служит средством привлечения клиентов, а для покупателей – ориентиром по скидкам, ассортименту и прочему. Вот что говорят представители сетей:

Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу ТС «Командор»:

- Сейчас мы занимаемся первым объектом, на улице Киренского, видоизменяем его под требования архитектурно-строительного регламента. После того как мы согласуем дизайн фасада с управлением архитектуры города, нам станет понятно, как двигаться дальше. Тогда уже определим, какие объекты и в каком объеме мы будем переделывать.

Мы, как другие крупные компании, стремимся к единообразию, поэтому для нас важно согласовать с городом дизайн, концепцию – какими их видит город и какими видим их мы, найти компромиссное решение. После чего у нас появится стандарт, который мы впоследствии и будем реализовывать.