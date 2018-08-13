2018-08-13T04:12:50+03:00
Общество

Гроза с ливнями и градом накроет Красноярск

Скорость ветра может достигать 25 метров в секунду
Ася ЖУКОВА
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Гроза с ливнями и градом накроет Красноярск.Гроза с ливнями и градом накроет Красноярск.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск возвращается непогода. Сегодня, 13 августа, на город надвигается настоящий «шторм», предупреждают синоптики Среднесибирского УГМС:

- Ночью по центральным районам Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град. Шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

А в южные районы непогода нагрянет уже днем.

Что до температуры, в понедельник будет не теплее плюс 22. Завтра ожидается на градус меньше – плюс 21. Самым прохладным днем недели выдастся среда – столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20, не выше, прогнозируют сотрудники гидрометцентра. Все это время будут идти дожди, небо затянет тучами.

С четверга, 16 августа, снова начнет теплеть. Это будет единственный «сухой» и ясный день. В пятницу и субботу плюс 23-24, но небольшие дожди.

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