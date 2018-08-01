Прогноз погоды на август 2018 в Красноярске: заморозки, магнитные бури и лесные пожары

1 Авг. 12:57 2018-08-01T13:29:09+03:00

Синоптики рассказали о том, каким будет последний месяц лета в Красноярске

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В этом году мы очень долго ждали лето и получили его в весьма странном виде: экстремально жаркий июнь (таких было всего два за последнее столетие, в 2012 и в 2018 году), среднестатистический июль и нетипичный август. Но обо всем по порядку.

Первые 10 дней июля температура оказалась выше нормы, затем 6 дней – около нормы и остальные – ниже. В итоге на всей территории края июль оказался холоднее обычного на 1-2 градуса, а на севере – даже на 3!

И совсем плохо было с осадками, выпало всего около половины нормы, что и привело к сильным лесным пожарам и к смогу в Красноярске.

Засуха продолжится и в августе: осадков ожидается на 20% меньше нормы.

- 2 и 3 августа мы ожидаем значительное ночное похолодание, - рассказала Наталья Краснова, начальник отдела метеопрогнозов Красноярского Гидрометцентра. – 2 августа прогнозируем заморозки в Енисейской группе районов, 3 августа – в Красноярской, Канской и Ачинской группах. Похолодание ожидается и у наших соседей, в Западной Сибири и в Иркутской области. Это абсолютно нетипично для начала августа! Но все же в целом август – месяц летний, поэтому днем будет до +20+25 градусов, ночью +8+13, снижение температур ожидается к концу месяца, вот там заморозки уже привычное явление.

Прогноз на урожай в Красноярском крае пока благоприятный, 23 центнера с гектара.Фото: Мария ЛЕНЦ

Наталья Краснова привела экстремальные августовские температуры для Красноярска: самый жаркий день августа зафиксирован в 1995 году, +35 градусов, а самый холодный – 21 августа 2014 года, -1 градус.

- Резкий переход от жарких дней к холодным приводит к усилению ветра и ливням с грозами, - предупредил Валерий Терешков, заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю. – Сильные магнитные бури ожидаются 10, 13, 14, 16, 20 ,29 и 30 августа. В это время снижается внимание у водителей, следует быть осторожными на трассах.

Также Валерий Терешков напомнил, что в лесах края введен режим ЧС, то есть ходить за грибами, ягодами и шишками можно, но при этом запрещено разводить костры. Штраф для физических лиц до 4000 рублей, для юридических – до 800 000.

2 августа наступает Ильин день, по народным приметам это конец купального сезона. Однако красноярцев еще долго будет соблазнять августовское тепло.

- Безопасных пляжей в Красноярке нет, - напомнил Валерий Терешков. – В некоторых местах бактериальное загрязнение водоемов в 7 раз больше предельно допустимого.