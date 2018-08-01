2018-08-01T17:15:56+03:00
Общество

День ВДВ 2018 в Красноярске: программа празднования

Рассказываем какую программу подготовили на День ВДВ в Красноярске в 2018 году
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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2 августа Красноярск отметит День ВДВ2 августа Красноярск отметит День ВДВФото: Мария ЛЕНЦ
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2 августа Красноярск отметит День воздушно-десантных войск. Праздник этот у нас уважают. Не зря ВДВ называют элитными войсками – десантники готовы и в огне, и в воде, и в небе сражаться, если родина позовет. Десантника отличает особый дух братства, который особенно проявляется 2 августа. И мы в этом в очередной раз убедимся.

Начнем с того, что с утра по улицам по одному и группами будут ходить крепкие парни в тельняшках и голубых беретах. А из окон автомобилей будут развеваться зелено-голубые флаги с золотым парашютом.

Можно будет даже увидеть женщин и детей в тельняшках и голубых беретах, знайте – это жены и дети десантников. И свой статус они носят с гордостью.

Никаких масштабных шествий по улицам города не намечается, поэтому перекрывать улицы для этого никто не будет.

Официальная программа празднования

10 часов: сбор Поклонной горе возле мемориала воинам-интернационалистам. Здесь состоится возложение цветов и венков. Вспомнить и почтить минутой молчания героев соберутся воины-десантники, ветераны локальных войн, матери и жены погибших в мирное время воинов.

13 часов: торжественный обед для ветеранов Воздушно-десантных войск и семей погибших в мирное время военнослужащих.

16 часов: начинается культурно-массовая программа в Центральном парке. Праздник общегородского, семейного формата. В программе:

- Традиционная солдатская гречневая каша с тушенкой из полевой кухни, которую так полюбили красноярцы, горячий чай.

- Настоящий бронетранспортер, на который в этом день может забраться любой желающий и сфотографироваться на память.

- Различные спортивные состязания.

- Фотозоны.

- Концерт.

Что касается купания в фонтанах. По поводу традиции – вопрос спорный. Если кому-то станет ну очень жарко и захочется освежиться – может забраться в фонтан. Но в официально в Красноярске такой традиции никогда нет и не было.

- Мы в свое время в Енисее купались, вот это было здорово, вот это бодрило, - рассказал Иван Воробьев, председатель Красноярского краевого отделения Всероссийской организации «Боевое братство». – Мы для того и кашу в парке организовываем, чтобы народ смог себя проявить в другом: будут силовые состязания, концерт, встречи однополчан, другие мероприятия.

Полиция будет нести охрану общественного порядка в усиленном режиме. Купание в фонтанах могут расценить, как хулиганство. Нарушителей с признаками алкогольного опьянения будут штрафовать в общем порядке, невзирая на тельняшки.

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