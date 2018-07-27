27 Июль 18:06 2018-07-27T18:15:23+03:00

В результате аварии в Красноярске остался без электроэнергии весь Академгородок. Фото Ульяны Яворской

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В результате аварии в Красноярске остался без электроэнергии весь Академгородок и большая часть прилегающих к нему улиц. В МРСК Сибири сообщили, что подстанция в микрорайоне оказалась обесточенной в результате технологического нарушения. Это произошло около 17.10 часов.

Очевидцы в социальных сетях делятся информацией, рассказывают, что сначала на станции раздался хлопок и появилось сизоватое облачко дыма. Затем сразу же пропало электричество в квартирах.

Следом пропала и холодная вода. Напомним, что сегодня, в 23.00 должны были остановиться два водозабора, «Гремячий лог» и «Казачий», которые снабжают холодной водой Октябрьский, часть Железнодорожного, часть Центрального районов, а также поселок Новалэнд и Солонцы. В связи с этим обеспокоенные горожане начали писать в соцсетях: «Безобразие – обещали в 23 часа, а на самом деле отключили на 5 часов раньше. Не дали даже водой запастись».

Люди жаловались, что невозможно дозвониться до службы 005 и «КрасКома» - это на самом деле так, там просто не успевают принимать огромное количество звонков.

В МРСК Сибири сообщают:

- Большая часть потребителей в оптимально быстрые сроки были запитаны по резервным схемам энергоснабжения. На социально-значимые объекты отправлены дизельные электростанции. Энергетики проводят восстановительные работы. Причины отключения выясняются.

В особом режиме работает бесплатный телефон горячей линии МРСК Сибири: 8-800-1000-380. Здесь можно узнать всю необходимую информацию.

И еще одна важная информация: по распоряжению генерального директора «КрасКом» Олега Гончерова водозаборы «Гремячий лог» и «Казачий» продолжат работать после подачи электроэнергии, чтобы жители могли набрать холодной воды перед плановым ремонтом водозаборных сооружений.