«Боже, зачем мы сюда приперлись!»: на перевернувшемся катамаране в Хакасии спасли четырех из шести туристов

26 Июль 16:07 2018-07-27T13:28:53+03:00

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Среди сплавщиков река Она в Хакасии хорошо известна. Бурная, опасная, пороги разного уровня сложности, имеются участки, где установлены специальные аншлаги (это значит, что сплавщикам рекомендовано причалить и обойти участок пешком) – в общем, есть, где душе развернуться. Именно на таком участке (порог «Максим») и попала в беду группа туристов из Москвы и Пензы. В понедельник катамаран, на котором шли по реке шестеро туристов, среди которых две женщины и два подростка, перевернулся. Все сплавщики оказались в воде.

Не выгребли!

Ведущим группы был 39-летний Михаил Медведик из Пензы. Сплавами Михаил болеет уже много лет. В Хакасию он вместе с другим жителем Пензы, Иваном Доморевым, ездит с 2007 года. В общем, оба – люди в спортивных сплавах «продвинутые», хорошо подготовленные, не один порог за спиной. Это в Пензе у каждого из них своя жизнь (Михаил, например, кандидат физико-математических наук, доцент Пензенского госуниверситета), а здесь – горы, порожистая река, воля… Что касается подростков, то Николаю С. и Павлу Ф. по 15 лет, несколько лет всерьез увлекаются спортивным туризмом и сплавами. О женщинах известно немного: занимаются туризмом давно, Ольге Якушевой около 50 лет, данные Татьяны Ф. неизвестны (кем конкретно приходятся друг другу все участники сплава выясняется – прим. Ред).

Ведущим группы был опытный турист из Пензы Михаил Медведик

- «Максим» - очень сложный порог IV категории (всего категорий VI, последняя – самая опасная, порог шестой категории ошибок не прощает – прим.). Это означает, что у него имеется не менее четырех сливов в разные стороны, протяженность порога - порядка 500 – 700 метров, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Себов, - имеется поворот на 90 градусов и откосная плита в воде, которая уходит прямо ко дну реки. При подъеме воды, который мы из-за обильных осадков сейчас наблюдаем на Оне, порог проходить не желательно.

Фото: ГУ МЧС по Хакасии

Сразу за «Максимом» начинаются «щеки» - место, где скалы как бы сжимают реку. Затем - еще один опасный порог «Змейка». Кроме того, по информации местных жителей, на этом участке установлены аншлаги – то есть сплавщикам его рекомендовано обойти по берегу на своих двоих. В общем, не самый простой участок.

Традиционно на носовой и задней части катамарана садятся самые опытные и сильные туристы – это делается для того, чтобы судном было проще управлять и, при случае, страховать менее подготовленных участников сплава. Предположительно, это были именно Михаил и Иван – у обоих имеются корочки инструкторов по сплаву и немалый опыт. Вероятнее всего, загребной, и тот, кто сидел сзади (кто из мужчин какое место занимал – разбираются правоохранители – прим.), не смогли сработать в спарке, и катамаран вышвырнуло на ту самую откосную плиту, а затем перевернуло.

Фото: ГУ МЧС по Хакасии

Спасение утопающих

Далее версии происходящего расходятся. По одной из них – Иван Доморев в последний момент смог уцепиться за каркас катамарана, Его протащило вниз по течению, пока не прибило к берегу. Остальные сразу же ушли под воду и растерялись в пенящемся горном потоке. По другой версии – за катамаран уцепились Ольга с Татьяной, а Доморев выплыл самостоятельно. И тот, и другой вариант вполне возможен. Еще сутки Иван провел на берегу реки в ожидании помощи.

На следующий день его подобрала группа сплавщиков из Саяногорска. И доставила к городу Абазе (это самый близкий населенный пункт).

Саяногорцы высадили Ивана и продолжили сплав. А Доморев со всех ног бросился в город за помощью. Сообщить спасателям о трагедии на Оне ему удалось только в 13.00 местного времени в среду… В тот же вечер за затерянную в тайге базу дорожно-строительного управления Абазы выбрались еще трое человек – Михаил Медведик и два подростка.

- У нас с базой только спутниковая связь, - рассказали дорожники, - там сторож дежурит сейчас, он их и встретил. Примерно в половине девятого вечера они вышли к нему. Голодные и уставшие, но главное, живые. Сегодня, в четверг, их забрали в Абазу.

Фото: ГУ МЧС по Хакасии

Велика вероятность, что вторая женщина жива

Сейчас спасатели занимаются поисками оставшихся в тайге женщин. Уже точно известно, что одна из них погибла. Поисковую операцию осложнили неблагоприятные погодные условия и то, что туристы отправились на сплав «дикарями», не поставив в известность ни спасателей, ни сотрудников Единой диспетчерской службы.

- Как только стало известно о случившемся, на поиски выдвинулась наземная группа спасателей – КамАЗ с 11 человеками и техникой – судно на воздушной подушке. Также к поискам привлечен вертолет МИ-8 МЧС России, сегодня мы осмотрели участок, где перевернулись туристы – порядка 10 километров. Найдено тело одной из туристок. Велика вероятность, что вторая женщина жива и в ближайшее время будет найдена, - рассказал Александр Себов, начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/661897" frameborder="0"></iframe> Комментарий Александра Себова, начальника Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России.Видео: ГУ МЧС по Хакасии

Что касается погибшей, то известно, что к делу подключился Следственный комитет по Хакасии. Правда следователи не спешат комментировать произошедшее – многое в этой истории еще предстоит выяснить.

- По факту опрокидывания катамарана на реке Она в Таштыпском районе Хакасии проводится доследственная проверка, - сообщили в республиканском СК. - По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

С выжившими туристами работают психологи МЧС, к Медведику, чтобы поддержать, приехала из Пензы сестра. Однако никакая поддержка не изменит того, что случилось. А потому и Медведику, и Домореву, и особенно – детям, сейчас очень плохо.

- Доморев в тяжелом состоянии сейчас, - рассказала Наталья Чернова, журналист ТВ Абаза, которой удалось поговорить со спасшимся туристом. – Иногда ведет себя вполне нормально, даже шутит, спустя время его накрывает осознание, и он чуть ли не волком воет: «Боже, зачем мы сюда приперлись!»