Как вырастить лесные грибы из мицелия на своей даче: советы, инструкции

26 Июль 07:12 2018-07-26T08:47:41+03:00

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Грибной сезон в разгаре, и народ устремился в леса, чтобы набить корзины и ведра маслятами, рыжиками и груздями. Однако, пока одни грибы ищут - по лесу рыщут, другие спокойненько собирают урожай на своей фазенде. Хотите так же? Эксперт радио «Комсомольская правда» по садово-огородному хозяйству, ведущая рубрики «Вот такая петрушка» тетя Таня, Татьяна Кудряшова, - поможет.

Что надо предусмотреть

На садовом участке вырастить грибы не так сложно, как кажется на первый взгляд. Первым делом надо определиться, какие именно вы хотите - грузди, опята, маслята, боровики или шампиньоны. Если на вашем участке есть кусочек леса - это было бы идеально. Однако надо понимать, какой лес - лиственный или хвойный. От этого зависит, какая грибница сможет там прижиться и образовать плодовое тело гриба. Но даже если леса поблизости и нет - не беда, на каждом участке есть плодовый сад.

Многие представляют: для того, чтобы вырастить гриб, надо сначала найти его в лесу, выкопать, измельчить, «посеять» в огороде. Сейчас это все гораздо проще. В любом садовом магазине - целые витрины пачек грибов с мицелием.

Достаточно просто купить пачку, на обратной стороне которой найдется пошаговая инструкция - как правильно развести и ухаживать именно за этим видом грибов.

- Будьте готовы к тому, что, выполнив все предписания, урожая в первый год вы не получите,- предупреждает Татьяна Кудряшова. - Произойдет это либо на следующий год, либо спустя два. Такая уж грибница капризная! Сеять грибы лучше ранней весной, как только сошел снег и прогрелась земля. Пока не стало жарко, это плохо для приживания. Весной же влаги много, дожди идут в достаточном количестве, и солнышко не такое жаркое. Важно и то, что поливать грибницу нужно не раз в неделю, как многие привыкли, а как можно чаще.

Так что место под грибницу стоит определить уже сейчас. И подготовиться.

В поисках пня

Использовать для разведения грибов можно пни. К примеру, остался пенек от какого-то дерева, не выкорчевывайте - здесь можно развести целое семейство опят. Купите мицелий - и вперед! Есть даже зимние опята, которыми пень необходимо «заразить» осенью. Не переживайте, они не погибнут. Наоборот, уже весной, как только солнышко согреет тень, начнут расти. Можно выбрать и летний сорт - тоже не прогадаете.

Далее все просто: порошок с мицелием разводится водой (по инструкции) и пень обильно поливается. Его необходимо не плотно обернуть пленкой, в которой проделать отверстие, чтобы пень «дышал». Через 2-4 месяца, заглянув под пленку, вы увидите белую плесень. Это и есть грибница. После этого пленку необходимо убрать, а там и до урожая рукой подать.

Использовать для разведения грибов можно пни. К примеру, остался пенек от какого-то дерева, не выкорчевывайте - здесь можно развести целое семейство опятФото: Мария ЛЕНЦ

- Запомните, что появление грибницы зависит от температуры. Чем ниже, тем дольше идет образование грибницы. Для выращивания опят пни также можно и напилить. Затем закопать боком в почву до половины.

Канавка для боровика

Белые грибы или боровики разводить сложнее. Первым делом надо вырыть канавку не менее чем на штык-лопату глубиной и шириной.

- Затем я прокапываю полоску справа и слева, делю ее на ровные квадраты и переворачиваю дерн, - делится своим «ноу-хау» тетя Таня. - Для боровика нужен мел и древесный компост, которым я удобряю то, что у меня в канавке. Действовать в этом случае нужно строго по инструкции на пачке. Перегнойная подстилка для боровика обязательна, иначе он не выживет. Удобрив почву, возвращаем на место наш дерн и тщательно проливаем водой.

Когда грибница приживется, и появятся плодовые тела грибов, полив и уход можно полностью прекратить.

Таким образом, можно разводить в домашних условиях белые, подберезовики, подосиновики, маслята. И уход для них будет одинаковым - постоянный частый полив.

Синьор шампиньон

Для шампиньонов нужны хороший компост, навоз, желательно конский. Мел, гипс, и очень сложный процесс стерилизации почвы.

Они довольно прихотливы: на земле или открытом солнце не растут, нужна затененность, определенная влага и температурный режим, поэтому место для этих грибов надо найти где-нибудь в тенистом уголке сада.

Всходы шампиньонов выглядят, как белая плесень, которая постепенно сворачивается в небольшие узелки - это и есть будущие грибы. Затем появляется крохотная ножка и шляпка размером с булавочную головку, а затем уже и гриб.

Добавь земли из леса

Как мы выше упоминали, получить неплохой урожай грибов можно, купив мицелий в магазине.

А если вы хотите улучшить его, принесите земли из леса. Берем ящик, лопату и ищем в лесу место с нужной нам грибницей. Аккуратно в лесу снимаем почву глубиной 15 сантиметров и забираем с собой на дачу. На участке снимаем дерн точно такого же размера и на это место выкладываем лесную почву. На ней уже сеем грибы.

Получить неплохой урожай грибов можно, купив мицелий в магазине. Фото: Роман ЗОРИН

Еще один совет: нашли старый или червивый гриб? Не трогайте - пусть «сеет» споры. В следующем году на его месте вылезут сразу несколько. Кстати, есть способ «размножать» грибы. Берете, например, гриб-переросток, измельчаете шляпку и крошите на землю. Желательно, в подходящий субстрат, древесные остатки. И в новом сезоне у вас будет шанс собрать тут с десяток грибов. Такое вполне можно проделать на своей даче.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не навредит ли деревьям грибница?

- Грибы разные, есть древесные, а есть те, что растут на земле. Древесные действительно могут создать много неприятностей для плодовых деревьев, но те, что растут на земле или, скажем, как маслята на сосновых опилках, никакой угрозы для сада не представляют.

ВАЖНО!

Этого не стоит делать

- Опасайтесь свинушек - это очень ядовитый гриб, который ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, - предупреждает Татьяна Сергеевна. - Раньше их считали условно-съедобными, и многие до сих пор берут свинушку в лесу или разводят на садовом участке. Бросайте это дело! В мякоти свинушки присутствует сильнейший яд - мускарин, который угрожает жизни и здоровью. Так что лучше этот гриб к себе на участок не тащить.