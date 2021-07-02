Где отдохнуть на Красноярском море в палатках в 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие красноярцы уже ушли в летние отпуска и уехали к воде. Кто-то за границу, а кто-то на местные озера (или к соседям, в Туву и Хакасию, - см. путеводитель от «Комсомолки»). Но ведь и у нас свое море есть! Красноярское водохранилище, где чистая и теплая вода, а берега, хоть каменные, хоть песчаные, - во многих местах оборудованы как полноценные пляжи. Самый демократичный способ отдохнуть на море – встать с палаткой. Так, где отдохнуть на Красноярском море в палатках в 2021 году, разбиралась «Комсомольская правда» – Красноярск.

Залив Шумиха

Где находится: в 50 километрах от Красноярска, рядом с плотиной Красноярской ГЭС

Как добраться: вначале нужно добраться до Дивногорска.

Сделать это можно на машине по трассе М-53.

Доехав до Дивногорска, через четыре километра нужно свернуть направо.

Если проехать еще 200 метров то вы попадете на пляж в заливе Шумиха.

Условия: Помимо водных процедур, отдыхающим доступны поездки на квадроциклах по таежным тропам, прогулки по водам водохранилища на комфортабельном теплоходах, яхтах, катерах и других видам водного транспорта.

Для отдыхающих на автомобилях предусмотрена охраняемая парковка.

Большинство популярных мест отдыха находятся именно здесь.

К базам которые, находятся ближе к красноярской ГЭС, можно добраться только по воде.

Поселок Приморск

Где находится: в 240 км от Красноярска

Как добраться: по трассе м-54Не доезжая 10 км. до Приморска, можно отдохнуть на берегу вблизи поселка Даурское или Огура.

В самом Приморске можно найти много пляжей.

Здесь также есть пристань с которой можно доплыть до заливов Сисим, Волчиха и Шахобаиха.

Если проехать дальше Приморска то вы попадете в залив Точильный, где тоже можно остановиться.

Каждое из этих мест достаточно популярно у отдыхающих и здесь всегда можно встретить большое количество людей.

Но есть и более тихое место, где можно отдохнуть наедине с природой.

Самый демократичный способ отдохнуть на море – встать с палаткой. Фото: Мария ЛЕНЦ

Залив Ижуль

Где находится: рядом с селом Ижульское

Как добраться: двигаясь по трассе M-54,доехать до кольца с поворотом на поселок Приморское (есть указатели).

Свернуть на это направление.

Через километр будет отворот направо на с.Ижульское (так же есть указатели).

Далее до села будет грунтовка, но очень хорошего качества.

Подъезжая уже к самому селу, вы сразу вдалеке за селом увидите приметную полевую дорогу, которая будет уходить к водохранилищу, на неё вам и надо попасть через окраину села.

Дальше двигайтесь по этой дороге прямо, первая развязка полевых дорог — вам по правой, вторая — по левой, дальше после преодоления небольшого подъема и последующего спуска вы попадаете на ещё одну развилку дорог.

Эта развилка как раз у начала поляны, обе дороги и левая, и правая приведут вас к берегу и месту стоянок.

Условия: Очень живописная природа и никаких признаков цивилизации.

Поставить палатку на территории базы

Это очень удобный вариант. Много дешевле, чем снять домик, при этом можно пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха (душ, туалет, кухня и пр.) Примерная стоимость 300-1000 рублей в сутки за палатко-место.

“Изумрудный”

Где находится в Сисимском заливе.

Условия:

Туристам предлагаются просторные двухместные палатки с туристской мебелью.

Цена Взрослые – 1000 рублей/чел

Дети до 12 лет – 700 рублей/чел

«Лукоморье»

Где находится: в 190 км от Красноярска, недалеко от поселка Приморск

Как добраться: Доехать до базы отдыха «Лукоморье» из Красноярска вы можете как на собственном автомобиле, так и на рейсовом автобусе, идущем по маршруту Красноярск – Краснотуранск или Красноярск – Идра.

На автобусе доехать надо до поселка Анаш, где вас встретят представители базы «Лукоморье» и доставят до места отдыха.

На машине надо ехать до Новоселово, переправиться на другой берег, потом направо в сторону поселка Анаш, проехать поселок, через 3 км будет указатель направо на «Лукоморье».

Условия: Большой палаточный городок.

Здесь вы сможете покататься на велосипедах, квадроциклах, по воде — на гидроциклах, водных лыжах.

Также можно поиграть в пейнтбол, прыгнуть с парашютом, покататься на лошадях.

Цена: 800 рублей в сутки

«Поляна»

Где находится: в 12 км от пристани Шумиха, напротив Бирюсинского залива.

Как добраться: Также как и до Приморска, кемпинг расположен прямо на берегу поселка.

Условия: На поляне имеется три навеса, оборудованные скамейками, столом, небольшой кухней, освещением и электричеством.

Рядом с каждым навесом удобное место для костра, есть мангал, решетки для барбекю и вертел.

Отдыхающим предоставляются котелки и столовая посуда, питьевая вода, дрова, возможно предоставление палаток.

Цена: 500 р сутки

«Даурское»

Где находится: Чуть дальше Приморска

Как добраться: Двигаться нужно снова по трассе М54.

Проезжаете поворот на Балахту, доезжаете до кольца, поворачиваете на «ПРИМОРСК», проезжаете 14 км. прямо, и увидите указатель «Даурское».

Дальше не доезжая до переправы повернуть направо.

На заборе базы есть табличка — «МАЛТАТ».

Условия: Сосновый бор, после насыщенного дневного отдыха можно расслабиться в бане или просто посидеть на летней веранде, слушая звуки окружающей природы.

Цена: 500 рублей в сутки

Многие красноярцы уже ушли в летние отпуска и уехали к воде. Фото: Мария ЛЕНЦ

“Морская заимка”

Где находится: Недалеко от поселка Даурское

Как добраться: Несколько минут езды от поселка Даурское, дорогу вам объяснят, когда вы будете бронировать место.

Условия: Здесь есть туалет, душ, летняя кухня, водопровод и электричество. Для желающих уединенного отдыха можно найти другие места, к примеру, в лесной зоне.

Цена: 350 в будни, 500 в выходные

«Причал»

Где находится: в п. Приморск Балахтинского района на берегу Красноярского моря, в 196 километрах от Красноярска.

Как добраться: База находится на берегу самого поселка.

Условия: Душевые кабины, электричество, беседки.

Цена: 300 рублей в сутки