«З-з-з-з-змотрим в камеру!»: 63 комара сделали селфи на лице якутской красавицы

10 Июль 11:59 2018-07-10T13:45:32+03:00

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25-летняя Настя Груздева, прославившаяся снежными ресницами этой зимой (девушка сфотографировалась на улице, когда стоял 47-градусный мороз), снова стала звездой Интернета. На этот раз она сделала селфи в поле. Вышла, чтобы нарвать цветов, и мгновенно оказалась облепленной огромными комарами. В соцсетях уже назвали снимок символом сибирского лета. Сама же Настя призналась, - «это было ужасно!». Зато стоило того: за несколько часов пост собрал тысячи «лайков» и продолжает набирать просмотры.

В комментариях россияне сравнительно скромно выражают свои чувства (нас таким не запугаешь). А вот иностранцам фото, что называется, вынесло мозг. Даже всех комаров они пересчитали:

«Потрясающая картина. На вас комаров ровно 63 штуки!».

Сама Настя призналась: за эффектным кадром, жертвуя собою, не гналась.

- Мы с подругой поехали покататься на велосипедах, отъехали от Якутска совсем недалеко, хотели цветов собрать, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск девушка. – А я «комаринку» не взяла с собой. Не всегда репелленты беру, потому что следов от укусов у меня практически не остается. А вообще, комаров у нас в Якутии действительно много, и они очень злые. На природу в открытой одежде и без репеллентов не выедешь.

Прославилась девушка своими заснеженными ресницами еще зимой Фото: Инстаграм Анастасии Груздевой

- А еще снимки есть?

- Нет, вы что? Это вам не фотосессия! – смеется. - Там невозможно было и минуты переждать. Просто ехали на великах, я остановилась, сделала селфи и рванули дальше. Иначе нас, наверное, съели бы.

- Многие считают, что вы ради «лайков» этот снимок сделали.

- Вовсе нет, я считаю, что популярность в Интернете – явление временное, хотя, не скрою, мне приятно!

К слову, Настя - продавец-консультант в свадебном салоне. Любит кошек и активный отдых. Молодого человека, правда, пока что у звезды Инстаграма нет. В соцсети после замороженных ресниц с красавицей многие пытались познакомиться, и даже предлагали переехать в теплые края. Но серьезно Настя к таким знакомствам не относится.

- Я люблю свою республику и очень здорово, что люди через мои снимки узнают о ней что-то новое, пусть их это и шокирует или удивляет. Да, у нас зимой жуткие морозы, а летом – тучи комаров… Кстати, привет, Волгоград!*

*В Волгограде этим летом небывалое нашествие мошек.

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