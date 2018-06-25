В Красноярске требуются 500 водителей на зарплату от 30 000 рублей
Приближается большое спортивное событие, которое все мы очень ждем: Универсиада-2019. В Красноярск приедут сотни спортсменов и тысячи гостей – а значит, понадобится много специалистов для работы на соревнованиях и «около» них. Одна из самых востребованных профессий – водители, в связи с чем «Краевое автотранспортное предприятие» объявило о наборе: будет сформирована «транспортная команда Зимней Универсиады 2019».
Основные требования:
- Наличие водительских прав категории «В»
- Водительский стаж от 3 лет
- Красноярская прописка (желательно)
- Отсутствие ДТП (по вине водителя)
- Знание английского языка (не меньше уровня intermediate)
- Отсутствие лишения прав водителя с 2015 года
Нужно заполнить анкету на интерактивном портале Агентства труда и занятости Красноярского края. Затем вас пригласят на собеседование. Будущих водителей, прошедших отбор, направят на обучение. Расскажут о маршрутах Студенческих игр и специфике спортивных мероприятий. После обучения заключат договор, зарплата - от 30 тысяч рублей. Транспорт служебный: легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы туристического типа.
Напомним, в период с 2 марта по 19 марта 2019 года в Красноярске пройдет XXIX Всемирная Зимняя Универсиада 2019 года (под эгидой Международной федерации студенческого спорта). Универсиада будет проходить по 11 дисциплинам: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, а так же фигурное катание, керлинг, фристайл, спортивное ориентирование и хоккей с мячом.
Дополнительная информация: отдел по информационному сопровождению инвестиционных проектов Агентства труда и занятости населения Красноярского края, тел (391) 227-29-18