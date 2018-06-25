В Красноярске требуются 500 водителей на зарплату от 30 000 рублей

25 Июнь 08:58 2018-06-25T13:53:15+03:00

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Приближается большое спортивное событие, которое все мы очень ждем: Универсиада-2019. В Красноярск приедут сотни спортсменов и тысячи гостей – а значит, понадобится много специалистов для работы на соревнованиях и «около» них. Одна из самых востребованных профессий – водители, в связи с чем «Краевое автотранспортное предприятие» объявило о наборе: будет сформирована «транспортная команда Зимней Универсиады 2019».

Основные требования:

- Наличие водительских прав категории «В»

- Водительский стаж от 3 лет

- Красноярская прописка (желательно)

- Отсутствие ДТП (по вине водителя)

- Знание английского языка (не меньше уровня intermediate)

- Отсутствие лишения прав водителя с 2015 года

Нужно заполнить анкету на интерактивном портале Агентства труда и занятости Красноярского края. Затем вас пригласят на собеседование. Будущих водителей, прошедших отбор, направят на обучение. Расскажут о маршрутах Студенческих игр и специфике спортивных мероприятий. После обучения заключат договор, зарплата - от 30 тысяч рублей. Транспорт служебный: легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы туристического типа.

Напомним, в период с 2 марта по 19 марта 2019 года в Красноярске пройдет XXIX Всемирная Зимняя Универсиада 2019 года (под эгидой Международной федерации студенческого спорта). Универсиада будет проходить по 11 дисциплинам: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, а так же фигурное катание, керлинг, фристайл, спортивное ориентирование и хоккей с мячом.

Дополнительная информация: отдел по информационному сопровождению инвестиционных проектов Агентства труда и занятости населения Красноярского края, тел (391) 227-29-18