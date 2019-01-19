Бассейны Красноярска в 2019 году: цены, расписание работы, адреса

Несмотря на низкие температуры за окном, красноярцы не хотят отсиживаться дома. Большой популярностью в морозы, как ни странно, у горожан стали пользоваться бассейны.

Однако после долгих купаний помните, что бежать на улицу категорически запрещено. Нужно тщательно высушить голову, отдохнуть и только потом отправляться на мороз.

Где искупнуться:

-Спорткомплекс «Авангард» (Улица Академика Павлова, 21/1)

тел - 231-11-05 (Ежедневно с 08.15 до 21.00)

одно посещение 90-170 рублей.

- Бассейн «Локомотив» (Карла Маркса, 158)

тел - 248-19-38; 221-11-58 (с 8.00 до 21.00)

разовый поход для ребенка - 60 рублей, для взрослого - 120 рублей (Сеанс в бассейне "Локомотив" ограничен 45-ю минутами!)

- Спорткомплекс «Сокол» (Пограничников, 105)

тел - 282-43-43; 226-49-49 (с 7.00 до 22.00; в выходные с 9.00 до 22.00)

В будни до 16.00 разовый билет для взрослого 290 рублей, с 16.00 320 рублей. В выходные 350 рублей; для детей в будни 210 рублей, в выходные – 220.

Для самых маленьких детей тоже существуют бассейны, куда можно приводить даже грудничков. В центре Сперанского (пр-т Ульяновский, 4Д) специалисты проводят с детьми занятия по обучению плаванию и по гидроаэробике. Занятия в бассейне проводятся индивидуально, инструкторы имеют высшее медицинское или педагогическое образование и удостоверение преподавателя лечебной физкультуры. Посещать бассейн могут дети начиная с месячного возраста (600 рублей 30-минутное занятие)В бассейне Babyswim (Молокова, 28) проводятся занятия по плаванию для детей от 1 месяца до 3 лет. Пробное занятие – бесплатно. Стоимость 8 занятий – 2400 рублей (с инструктором – 4800). Для занятий в бассейне ребенку необходимо иметь справку от педиатра или невролога об отсутствии противопоказаний для плавания. В детском аква-клубе «Утята» (Ярыгинская набережная, 41 и Судостроительная, 90) также ваш малыш научиться нырять и прекрасно плавать. В клубе помимо бассейна можно посетить оздоровительный массаж. Цена вопроса – 600-800 рублей, в зависимости от возраста ребенка (пробное занятие – 250 рублей).

При посещении любого бассейна помните о простых правилах:

- желательно надевать резиновую шапочку (хотя некоторые в некоторых бассейнах разрешают плавать просто так)

- непосредственно перед заходом в воду нужно принять душ

- категорически нельзя плавать людям, имеющим кожные заболевания

- плотно поесть, желательно за 1,5-2,5 часа до начала занятий (это позволит получить заряд энергии, необходимый для комфортного занятия плаванием)

- сделать небольшую разминку (это поможет привести мышцы в тонус, разогреть их и избавиться от ненужных травм)