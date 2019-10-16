Профессиональная чистка зубов в Красноярске: цены, стоматологии, методы

Чистку зубов у стоматолога красноярцам необходимо делать регулярно, как минимум раз в полгода. Это позволит снизить риск возникновения кариеса и заболеваний десен.

Где в Красноярске сделать профессиональную чистку зубов, как выбрать методику чистки, и каковы преимущества той или иной методики? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде»-Красноярск ответила Светлана Ходыкина, врач стоматолог-пародонтолог Центра стоматологии «АСТРЕЯ».

По словам Светланы Ходыкиной, профессиональную чистку можно сделать двумя способами.

Первый способ: механическая чистка. Ее делают с помощью щетки и специальной пасты. Второй способ – аппаратная чистка. Это уже более сложный процесс, который делают с помощью ультразвука и пескоструйного аппарата. Этот способ делится в свою очередь на несколько этапов: очистка зубов от камня (это делается с помощью ультразвуковой установки), далее с зубов снимают пигментированный налет (он оседает на эмали от чая, кофе, сигарет, различных красящих продуктов, которые человек употребляет в пищу). И третий этап профессиональной чистки – глубокое фторирование эмали. Но его делают только при специальном назначении доктора-стоматолога.

Естественно, у профессиональной чистки зубов, как и у любой другой медицинской манипуляции есть свои плюсы и свои минусы. Как говорит Светлана Ходыкина, к плюсам логично можно отнести качественную очистку эмали от пигментов, отложений, налета и камня. А вот минусы – это противопоказания, условия и состояния здоровья пациента, при которых чистку делать категорически не рекомендуют.

- Это наличие кардиостимулятора, водителя ритма, аритмия, тяжелые хронические формы гепатита, туберкулеза, СПИД, ВИЧ и другие заболевания, которые относят пациента к крайней группе риска; онкологические заболевания; выраженные заболевания слизистой полости рта (до ликвидации воспаления или уменьшении степени выраженности клинических проявлений); острые инфекционные заболевания. Во всех остальных случаях профессиональную чистку рекомендуется проводить раз в полгода – это самая лучшая профилактика любых проблем в полости рта, - говорит Светлана Ходыкина.

КОНКРЕТНО

Где сделать чистку зубов в Красноярске

Центр стоматологии «Астрея»

Ладо Кецховели, 71,

Молокова, 1, корп.4

(391) 244-34-50, 270-29-0

Профессорская стоматология «Зубник»

Мате Залки, 19

Мате Залки, 29

8-800-250-29-19 (звонок по России бесплатный)

Центр эстетической медицины «Реновацио»

Весны, 7 «Д»

(391) 277-52-52, 277-53-53.

Al'Denta

Свободный, 49

Никитина, 3

Ленина, 104

Карла Маркса, 34

9 мая, 51

Партизана Железняка, 50

Сибирский, 6

Алексеева, 39

(391) 202-03-03 - единая справочная

«Снег»

Красраб, 179 «А»

(391) 236-56-66

«Вока»

Взлетная, 28

(391) 255-52-52, 255-53-53

«Витар»

Авиаторов, 42

(391) 241-28-23

«Сан Дент»

Дубровинского, 82

9 Мая, 28

Матросова, 11

(391) 227-45-09

«Доктор Люкс»

Карбышева, 24 «Б»

(391) 247-84-54

«Бионика»

Ленина, 151

(391) 219-01-35

«Стоменс»

Батурина, 5 «А»

(391) 277-70-71

«Зубофф»

Свободный, 28 «А»

Красраб, 62

(391) 219-99-03, 219-99-02

«Хоумдент»

Судостроительная, 66

Водопьянова, 13

(391) 275-65-65, 277-20-55

Клиника стоматологической имплантации «Практика»

Молокова, 50

(391) 276-07-61

«Мира»

Урванцева, 12

(391) 277-44-72

«Жемчуг»

9 Мая, 69, оф. 40

(391) 204-65-30

«Экселент дент»

Капитанская, 6

(391) 206-11-40

«Ферос»

Свободный, 66 «А»

Калинина, 8

(391) 285-58-03, 282-78-03

«Смайл дент»

Авиаторов, 41

(391) 202-65-08

«Стоматологический комплекс-2»

Горького, 24

(391) 220-50-55

«Добрый доктор»

Урицкого, 31

(391) 277-92-52

«Денталь»

Копылова, 66

(391) 243-93-46

«Неостом»

78-й Добровольческой бригады, 2

(391)255-35-24

«Для вас»

Тельмана, 30 «А»

(391) 291-51-60

«Новая стоматология»

«Красноярский рабочий», 90

(391) 201-19-43

«Одус»

Крупской, 34, «Г»

(391) 290-30-81

«Медидент»

Молокова, 33

(391) 254-16-17

«Улыбка Тари»

Павлова, 44

(391) 237-41-41

«Денталь клиник»

Комсомольский, 1 «А»

Тельмана, 30 «А»

Урванцева, 30

(391) 215-42-46, 214-42-46, 258-42-46

Цена: средняя цена на чистку зубов в Красноярске – от 2500 рублей

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Стоимость процедуры может меняться, уточняйте цены у администраторов клиник по указанным телефонам.