Профессиональная чистка зубов в Красноярске: цены, стоматологии, методы
Чистку зубов у стоматолога красноярцам необходимо делать регулярно, как минимум раз в полгода. Это позволит снизить риск возникновения кариеса и заболеваний десен.
Где в Красноярске сделать профессиональную чистку зубов, как выбрать методику чистки, и каковы преимущества той или иной методики? На эти и другие вопросы «Комсомольской правде»-Красноярск ответила Светлана Ходыкина, врач стоматолог-пародонтолог Центра стоматологии «АСТРЕЯ».
По словам Светланы Ходыкиной, профессиональную чистку можно сделать двумя способами.
Первый способ: механическая чистка. Ее делают с помощью щетки и специальной пасты. Второй способ – аппаратная чистка. Это уже более сложный процесс, который делают с помощью ультразвука и пескоструйного аппарата. Этот способ делится в свою очередь на несколько этапов: очистка зубов от камня (это делается с помощью ультразвуковой установки), далее с зубов снимают пигментированный налет (он оседает на эмали от чая, кофе, сигарет, различных красящих продуктов, которые человек употребляет в пищу). И третий этап профессиональной чистки – глубокое фторирование эмали. Но его делают только при специальном назначении доктора-стоматолога.
Естественно, у профессиональной чистки зубов, как и у любой другой медицинской манипуляции есть свои плюсы и свои минусы. Как говорит Светлана Ходыкина, к плюсам логично можно отнести качественную очистку эмали от пигментов, отложений, налета и камня. А вот минусы – это противопоказания, условия и состояния здоровья пациента, при которых чистку делать категорически не рекомендуют.
- Это наличие кардиостимулятора, водителя ритма, аритмия, тяжелые хронические формы гепатита, туберкулеза, СПИД, ВИЧ и другие заболевания, которые относят пациента к крайней группе риска; онкологические заболевания; выраженные заболевания слизистой полости рта (до ликвидации воспаления или уменьшении степени выраженности клинических проявлений); острые инфекционные заболевания. Во всех остальных случаях профессиональную чистку рекомендуется проводить раз в полгода – это самая лучшая профилактика любых проблем в полости рта, - говорит Светлана Ходыкина.
КОНКРЕТНО
Где сделать чистку зубов в Красноярске
Центр стоматологии «Астрея»
Ладо Кецховели, 71,
Молокова, 1, корп.4
(391) 244-34-50, 270-29-0
Профессорская стоматология «Зубник»
Мате Залки, 19
Мате Залки, 29
8-800-250-29-19 (звонок по России бесплатный)
Центр эстетической медицины «Реновацио»
Весны, 7 «Д»
(391) 277-52-52, 277-53-53.
Al'Denta
Свободный, 49
Никитина, 3
Ленина, 104
Карла Маркса, 34
9 мая, 51
Партизана Железняка, 50
Сибирский, 6
Алексеева, 39
(391) 202-03-03 - единая справочная
«Снег»
Красраб, 179 «А»
(391) 236-56-66
«Вока»
Взлетная, 28
(391) 255-52-52, 255-53-53
«Витар»
Авиаторов, 42
(391) 241-28-23
«Сан Дент»
Дубровинского, 82
9 Мая, 28
Матросова, 11
(391) 227-45-09
«Доктор Люкс»
Карбышева, 24 «Б»
(391) 247-84-54
«Бионика»
Ленина, 151
(391) 219-01-35
«Стоменс»
Батурина, 5 «А»
(391) 277-70-71
«Зубофф»
Свободный, 28 «А»
Красраб, 62
(391) 219-99-03, 219-99-02
«Хоумдент»
Судостроительная, 66
Водопьянова, 13
(391) 275-65-65, 277-20-55
Клиника стоматологической имплантации «Практика»
Молокова, 50
(391) 276-07-61
«Мира»
Урванцева, 12
(391) 277-44-72
«Жемчуг»
9 Мая, 69, оф. 40
(391) 204-65-30
«Экселент дент»
Капитанская, 6
(391) 206-11-40
«Ферос»
Свободный, 66 «А»
Калинина, 8
(391) 285-58-03, 282-78-03
«Смайл дент»
Авиаторов, 41
(391) 202-65-08
«Стоматологический комплекс-2»
Горького, 24
(391) 220-50-55
«Добрый доктор»
Урицкого, 31
(391) 277-92-52
«Денталь»
Копылова, 66
(391) 243-93-46
«Неостом»
78-й Добровольческой бригады, 2
(391)255-35-24
«Для вас»
Тельмана, 30 «А»
(391) 291-51-60
«Новая стоматология»
«Красноярский рабочий», 90
(391) 201-19-43
«Одус»
Крупской, 34, «Г»
(391) 290-30-81
«Медидент»
Молокова, 33
(391) 254-16-17
«Улыбка Тари»
Павлова, 44
(391) 237-41-41
«Денталь клиник»
Комсомольский, 1 «А»
Тельмана, 30 «А»
Урванцева, 30
(391) 215-42-46, 214-42-46, 258-42-46
Цена: средняя цена на чистку зубов в Красноярске – от 2500 рублей
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Стоимость процедуры может меняться, уточняйте цены у администраторов клиник по указанным телефонам.
ИСТОЧНИК KP.RU