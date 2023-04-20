Все губернаторы Красноярского края – кто и чем запомнился?

За постсоветскую историю в Красноярском крае было шесть губернаторов Фото: Мария ЛЕНЦ

За всю новейшую (постсоветскую) историю в Красноярском крае было шесть губернаторов. Кто-то из них проработал совсем немного, около года, кто-то – несколько лет. Это были абсолютно разные люди - по возрасту, образованию и посту, предшествующему губернаторству. И каждый из них стал неким символом своего времени правления.

«Комсомольская правда»-Красноярск собрала информацию обо всех главах нашего региона. Итак, кто из губернаторов Красноярского края и чем нам запомнился?

В губернаторы из председателя совхоза

Первым губернатором в новейшей истории края, в 1992 году, становится Аркадий Вепрев. Заслуженный агроном РСФСР, герой Соцтруда, он тридцать лет проработал председателем совхоза «Назаровский». При нем хозяйство стало известным на весь Советский Союз, и было одним из лучших в стране. А себестоимость мяса из этого совхоза тогда считалась самой низкой в СССР.

Аркадий Вепрев, первый губернатор Красноярского края. Фото: КГКУ «ГАКК». Ф.Р-1386. Оп.1. Д.8220. Л.9.

На посту главы региона Аркадий Филимонович проработал всего около года, и в 1993-м сам подал в отставку. На тот момент ему было 66 лет.

Аркадия Вепрева не стало в 2006-м. А вместе с ним, пожалуй, ушла и целая эпоха. Эпоха, когда сельское хозяйство Красноярского края никто не оценивал через призму понятия зоны рискованного земледелия.

В губернаторы из науки

Сейчас в это верится с трудом, но будущий доктор экономических наук и профессор Валерий Зубов после школы с первой попытки в вуз не поступил. Знали бы преподаватели приемной комиссии, кого они «срезают» на вступительных экзаменах. Ведь можно представить, что вот этот случай мог бы стать в судьбе Валерия Зубова решающим. Оставь он попытки учиться дальше, отечественная экономика лишилась бы выдающегося ученого в своей области.

Валерий Зубов Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее, Валерий Михайлович, поработав немного, все же в вуз поступил, получил диплом, отслужил в армии, защитил кандидатскую диссертацию. Потом приехал в Красноярск и в нашем госуниверситете стал самым молодым деканом в России.

Его избрали губернатором в 1993-м. Но проработал он должности всего один срок – на следующих выборах жители края Зубова не поддержали. По набранному количеству голосов он занял второе место и проиграл генералу Лебедю.

Но это оказалось началом большой политической карьеры Зубова. Через год после проигрыша на региональных выборах он становится депутатом Госдумы, куда потом его переизбирали еще четырежды.

Полтора года назад Валерия Михайловича не стало - 27 апреля 2016 года он скончался в Москве после тяжелой продолжительной болезни.

Из кандидатов президентских выборов

Генерал Александр Лебедь - пожалуй, одна из самых ярких личностей в политике Красноярского края. Командир воздушно-десантной дивизии, заместитель командующего воздушно-десантными войсками, секретарь Совета безопасности России, боевой офицер. Он участвовал не в одной реальной боевой операции и миротворческой акции - в подавлении антисоветских выступлений в Тбилиси и Баку в 1989 и 1990 годах, в охране здания Верховного Совета РСФСР во время ПУТЧа 19 августа 1991. Считается, что массового кровопролития не произошло тогда именно благодаря ему.

Александр Лебедь. Фото: Анатолий БЕЛОНОГОВ

Годом позднее Лебедь участвовал в ликвидации вооруженного конфликта в Тирасполе. Кстати, многие жители этого города до сих пор с особым теплом вспоминают Александра Лебедя. Об этом говорит большое количество мемов и картинок, «гуляющих» по соцсетям. Люди реально уверены, что именно он остановил войну в Приднестровье.

После этого он был полпредом президента в Чечне, где подписал с Асланом Масхадовым Хасавюртовские соглашения, итогом которых стало прекращение войны в республике.

Годом ранее Лебедя уволили в запас. Можно сказать, тогда генерал-лейтенант и начал свою политическую карьеру.

В 1996-м он участвует в президентских выборах, и занимает только третье место после Бориса Ельцина и Геннадия Зюганова. А спустя два года его фамилия уже значилась в других бюллетенях – на выборах губернатора Красноярского края. Он победил. И был главой региона четыре года. Четыре непростых года. С его именем связаны и конфликты со скандалами, но были и позитивные моменты. Одной из таких страниц истории правления Александра Лебедя называют возрождение кадетского образования на территории Красноярского края, которое произошло по его указу.

Александр Иванович Лебедь трагически погиб 28 апреля 2002 года. Вертолет, на котором он летел на открытие новой горнолыжной трассы, разбился на юге Ермаковского района. В условиях плохой видимости воздушное судно зацепилось за ЛЭП и рухнуло. Вместе с генералом погибли еще несколько человек – сотрудники администрации и журналисты.

Александра Лебедя похоронили в столице на Новодевичьем кладбище.

Из губернаторов

После гибели Александра Лебедя в Красноярском крае развернулась масштабная предвыборная кампания. На пост губернатора претендовали известные в Красноярске и крае люди – в том числе, глава города Петр Пимашков, председатель законодательного собрания Александр Усс. Выдвинул свою кандидатуру и губернатор Таймырского автономного округа Александр Хлопонин. Именно Усс с Хлопониным набрали наибольшее количество голосов и прошли во второй тур выборов. И во втором туре победил Александр Хлопонин.

Александр Хлопонин Фото: Мария ЛЕНЦ

При нем Красноярский край вновь объединился с северными территориями – Таймыром и Эвенкией. Также во времена правления Александра Геннадиевича в Красноярском крае началась масштабная реализация крупных инвестиционных проектов, в частности, - освоение Нижнего Приангарья. Он же предложил реализовывать в регионе собственные приоритетные социальные программы, по примеру приоритетных национальных проектов.

В 2007 году, после окончания первого губернаторского срока, Александра Хлопонина назначают главой региона (тогда прямые выборы губернаторов были отменены). Но второй срок на этом посту Александр Геннадьевич не доработал. В январе 2010-го он был назначен на должность вице-премьера и полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

А вот нам, коллективу «Комсомольской правды»-Красноярск, Александр Хлопонин запомнился, как… участник нашей акции. Именно с Александром Геннадиевичем мы впервые провели «Губернаторский дневник» - конкурс для школьников Красноярского края, победители которого получают в свой дневник автограф главы региона.

Из первых заместителей

Не прошло и месяца после того, как Александр Хлопонин покинул пост главы края, у региона появился новый губернатор. Кандидатуру Льва Кузнецова вынесли на обсуждение на сессию краевого заксобрание, и депутаты поддержали назначение Кузнецова единогласно.

Лев Кузнецов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранее Лев Кузнецов работал на севере Красноярского края – в руководстве «Норильского никеля». После чего был заместителем губернатора региона, исполняющим обязанности главы Норильска, советником губернатора по экономическим вопросам.

В то время, пока Лев Кузнецов был на посту главы региона, в крае продолжалась реализация запущенных при Александре Хлопонине социальных и экономических инвестиционных программ. А еще во время губернаторства Кузнецова в Красноярске у них с супругой Ингой родился шестой ребенок.

Из полпредов

В мае 2014 года Лев Кузнецов получил новое назначение – он стал главой только что созданного федерального министерства по делам Северного Кавказа.

Виктор Толоконский Фото: Мария ЛЕНЦ

Исполняющим обязанности губернатора назначили Виктора Толоконского, работающего до этого времени на посту полпреда президента в СФО. А через четыре месяца Толоконского избрали губернатором жители региона.

27 сентября стало официально известно о том, что Виктор Толоконский покидает свой пост.

Из краевого парламента

Александр Викторович Усс Фото: Мария ЛЕНЦ

Александр Усс – занимал должность губернатора с сентября 2018 года. До этого почти год с сентября 2017 года исполнял обязанности губернатора края. Усс родился 3 ноября 1954 года в г. село Новогородка Иланского района Красноярского края. Имеет степень доктора юридических наук и является профессором, обучался в Красноярском государственном университете. За свою карьеру он получил множество наград и званий, в том числе «Заслуженный юрист Российской Федерации» и «Орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени».

На протяжении своей карьеры Усс занимал различные должности, в том числе был научным сотрудником, преподавателем, помощником и заместителем губернатора Красноярского края. Он также был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 1993 по 1995 год и с 1998 по 2001 год. Кроме того, с 1998 по 2017 год он был председателем Законодательного собрания Красноярского края.

В сентябре 2017 года Усс был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущего губернатора Толоконского. Позже он был избран губернатором в сентябре 2018 года, набрав более 60% голосов. 20 апреля 2023 года было объявлено, что Уссу предложили федеральную должность.