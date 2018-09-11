Прививка от гриппа 2018 в Красноярске: где сделать, сколько стоит
На дворе уже сентябрь, скоро придут сезонные напасти: простуда, ОРВИ, ОРЗ и – самая неприятная – грипп. Мы не будем сейчас останавливаться на том, как отличить симптомы острого респираторного вирусного заболевания от гриппа и какие тяжелые последствия грипп дает на организм. Мы сделаем лучше – расскажем, как уберечься от него и сделать прививку. Тем более, что сезон вакцинации от гриппа в Красноярске уже начался. И поможет нам в этом консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева.
Вирус, вирус, какого ты штамма?
В принципе, ничего нового медики нам не прогнозируют. В предстоящем эпидемиологическом сезоне мы с вами встретимся со старыми знакомыми:
- известный с 2009 года вирус группы А – H1N1 (т.н. свиной грипп);
- вирус группы А – H3N2 (т.н. гонконгский грипп);
- оставшийся с января-марта 2018 года вирус группы В.
Поэтому для иммунизации используются уже проверенные и популярные вакцины отечественного и зарубежного производства.
- Для вакцинации по национальному календарю в текущем году край получил вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Они в разных формах и для разных возрастных групп: в шприц-дозах и ампулах, - рассказывает Наталья Бахарева. – На частном рынке, по информации медицинских центров и фармакологических компаний, доступны вакцины «Гриппол Плюс» и «Инфлювак». В конце сентября – октябре будет доступна вакцина «Ваксигрип».
Кому бесплатно, кому за деньги?
В Красноярском крае сегодня проживают почти 2,9 миллиона человек. Планируется привить за счет бюджета до 40 % населения, это почти 1,2 миллиона человек, на 4 % больше, чем в прошлом году. В край уже поступило 1 миллион 50 тысяч доз вакцины, - рассказывает Наталья Бахарева. – Такой охват вакцинацией в последние пять лет позволил защитить население от тяжелых осложнений и оказал существенное влияние на уровень заболеваемости и смертности.
Итак, бесплатно у нас за счет бюджета прививаются:
- дети дошкольного и школьного возраста;
- студенты;
- беременные женщины;
- категории профессиональных групп риска: медицинские работники, педагоги и воспитатели, работники коммунальных служб и автотранспортных предприятий.
Также о вакцинации своих работников могут позаботиться и работодатели. Заплатить от 300 до 600 рублей за дозу для одного работника гораздо выгоднее, чем потом оплачивать его больничный и замещение.
Если вы не входите ни в одну из льготных групп, а работодатель не желает о вас позаботиться, тогда придется сделать это самостоятельно за свой счет. Стоит прививка не так дорого, чтобы пугаться цен.
Где прививаться?
Детям и школьникам прививки ставят в медицинских кабинетах детских садов и школ. К слову, до 12 лет требуется согласие родителей в письменном виде.
Детей, которые не посещают детские сады, нужно привить в детской поликлинике по месту прикрепления.
Для вакцинации взрослых формируются выездные прививочные бригады, они выезжают на предприятия и в организации по договоренности, в определенный день и час. К студентам такие бригады выезжают в университеты или колледжи.
За личные средства можно привиться в частных медицинских центрах.
Есть еще один вариант, который наверняка подойдет красноярцам. Специалисты краевого минздрава «подсмотрели» его в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге. Это пункт вакцинации в торговых центрах. По словам Натальи Бахаревой, пока что из всех ТРЦ Красноярска охотно предложил свое сотрудничество только один – Торговый квартал на Свободном. На втором этаже, где находится офис администрации, медикам выделили отдельное помещение для приема желающих "уколоться". Время работы – будние дни, с 10 до 16 часов.
Как работает вакцина
Профилактическую прививку против гриппа рекомендуется сделать именно сейчас – в сентябре-октябре. Иммунитет разовьется в течение двух недель и будет держаться на защитных уровнях 9-11 месяцев. Потому-то вакцинацию и проводят ежегодно.
Таким образом, с наступлением опасного периода – а случается он в Сибири, и в Красноярске в частности, дважды за сезон: первый раз в конце осени (конец октября – ноябрь) и в конце зимы (февраль – март).
Противопоказания
Есть ли противопоказания по вакцинации гриппа? Есть, говорит Наталья Бахарева. Они стандартные, как для любой вакцинации. В первую очередь, нельзя делать прививку, если у пациента есть аллергическая реакция на компоненты вакцины. И, разумеется, нельзя ее делать людям в период обострения хронического заболевания. Поскольку любая вакцина – это нагрузка на организм, в период обострения она и вовсе может быть опасна для пациента. Подождите две-три недели, посоветуйтесь с лечащим врачом, когда можно будет пройти вакцинацию.
Особое внимание – беременным женщинам, прививаться от гриппа будущая мама должна под строгим наблюдением своего врача.
Кстати, если вы собираетесь прививаться за счет собственных средств и уже приобрели вакцину или только собираетесь, но не уверены в своем здоровье, то предварительно посоветуйтесь со своим врачом в поликлинике.
Для самых маленьких
Собеседница «Комсомолки» делает акцент на том, как позаботиться о малышах в семье:
- Малышу, особенно первые 2 года жизни, не всегда есть возможность сделать вакцинацию. Поэтому настоятельно рекомендую: чтобы в вашей семье ребенок остался здоровым – привейте всех членов семьи. Ведь малыш в этом возрасте, особенно если он находится на домашнем воспитании, все инфекции получает от родных. И попросите друзей и знакомых воздержаться от похода в гости к вам и самим избегать мест массового скопления людей в период эпидемии гриппа. И тогда ребеночек останется здоровым.
КОНКРЕТНО
Где в Красноярске сделать прививку от гриппа
Академия здоровья «Эдельвейс», клиника на Киренского
Адрес: улица Академика Киренского, 32.
Телефоны: (391) 205-28-00, 205-28-01
e-mail: aedelvejs@mail.ru
Вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) – 550 рублей
«ЛабиринтМед», медицинский центр
Адрес: улица Вильского, 16 г, помещение 154.
Телефоны: 235-00-15, 217-80-30.
Вакцинация от гриппа – от 290 рубля
«Надежда», медицинский центр
Адрес: улица Урванцева, 14
Телефоны: 277-40-00, 277-44-70
Вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) – 600 рублей
Вакцина «Ваксигрип» (Франция) – 600 рублей
«Бионика», клиника восстановительной терапии
Адрес: улица Ленина, 151
Телефон: 219-01-10
Вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) – 479 рублей.
Красноярский краевой центр СПИД
Адрес: улица Карла Маркса, 45
Телефон: 226-84-18
Вакцина «Инфлювак» (Бельгия) – 484 рубля (для взрослых), 914 рублей (для детей)
Вакцина «Ваксигрип» (Франция) – 504 рубля (для взрослых), 934 рубля (для детей).
«Семья и здоровье», клиника
Адрес: улица Дубровинского, 106
Телефоны: 227-53-53, 220-65-25
Вакцина «Инфлювак» (Нидерланды) – 490 рублей.