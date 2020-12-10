Видео, как пожарный в Хакасии выносит из горящего дома ребенка, появилось в сети

Пожар произошел под вечер Фото: МЧС Хакасии

Вечером 9 декабря в Усть–Абакане (Хакасия) загорелось общежитие. К приезду пожарных шел плотный дым из окон пятого этажа. Судя по разговорам очевидцев, в опасности могли быть дети. 34-летний пожарный Антон Гросман, не раздумывая, бросился в окутанное дымом помещение. Он нашел маленького испуганного ребенка в коридоре и вынес его на улице. Ребенок крепко держался за своего спасителя и весь дрожал от страха и холода.

«Спасибо за спасенную жизнь маленького мальчика», - пишут сейчас в соцсетях.

- В комнате горели вещи на площади 15 квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МЧС Хакасии. - Самостоятельно по лестничным маршам эвакуировались 30 человек. Пожарные в дыхательных аппаратах в углу коридора нашли и спасли 5-летнего мальчика, ему понадобилась помощь врачей.

Увы, еще одного ребенка не удалось спасти. Внутри комнаты пожарные обнаружили погибшего 2-летнего малыша.

Причину пожара и обстоятельства гибели ребенка устанавливают следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности).

Вот версия следствия. В комнате общежития проживала многодетная мать, у которой было трое детей – 2, 5 и 10 лет. Вечером женщина ушла в магазин, оставив младших сыновей одних. А те, по всей видимости, решили пошалить. Старший парнишка вернулся домой и увидел дым и пламя. В панике побежал за матерь, нашел, вместе ринулись назад. Уже вместе с пожарными она вбежала в горящий дом. Среднего сыночка успели спасти, младшего нет… Было слишком много дыма, малыша сразу не нашли.

- Пострадавшего мальчика доставили в больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Следствие рассматривает несколько причин возгорания, среди которых неисправность электропроводки, либо неосторожное обращение с источниками огня.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для того чтобы установить точную причину смерти ребенка, а также пожарно-техническая экспертиза – установить точную причину ЧП.

Видео: предоставлено телеканалом "Юг Сибири"