Героя года среди медиков выбирают читатели «Комсомолки»

В номинации представлены четыре медицинских работника Фото: Мария ЛЕНЦ

Современные герои не носят плащи и не обладают суперспособностями. И лишь одно их роднит с образами из фильмов - они спасают жизни. Врачи и медицинские работники – вот наши герои. У них белые костюмы, перчатки, защитные маски на лице и знания, которыми они обладают. Эта работа требует особых качеств, таких как верность долгу, сочувствие, невозможность оставаться в стороне от чужой боли. Быть врачом - значит, посвятить жизнь спасению других и быть готовым на самоотверженные поступки. Сейчас это, как никогда актуально. Медики, занимающиеся лечением коронавирусной инфекции, каждый день помогают сотням пациентов и вместе с тем сами рискуют своей жизнью и здоровьем. Это ли не подвиг?

В рамках проекта «Клиника года-2020» в номинации «Герой года» представлены:

Владимир Черных, врач – инфекционист, заведующий инфекционным отделением №1 Фото: КМКБСМП им. Н.С. Карповича

Владимир Черных - врач – инфекционист, заведующий инфекционным отделением №1, в настоящее время начальник инфекционного госпиталя КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» (КМКБСМП им. Н.С. Карповича) – сейчас 4540 голосов на сайте «Комсомолки».

Алексей Крат - врач-онколог Фото: краевой онкодиспансер

Алексей Крат - врач-онколог отделения онкоторакальной хирургии Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского А. И. - в его «копилке» сейчас - 4222 голоса.

Маргарита Дударева, заведующая 5-м гинекологическим отделением Фото: КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Маргарита Дударева - заведующая 5-м гинекологическим отделением КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4», врач-акушер-гинеколог - на сегодняшний день 3649 голосов.

Марина Шатова, медицинская сестра дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Фото: краевой онкодиспансер

Марина Шатова - медицинская сестра дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии №2 Красноярского краевого клинического онкологического диспансера имени Крыжановского А. И. – сейчас 838 голосов.

Поддержите красноярских медиков! Проголосуйте за тех, кому вы готовы доверить ваше здоровье.

Голосование продлится до 15 ноября включительно. Оставить свой голос можно по этой ссылке.