Красноярские кардиологи осваивают методики функциональной диагностики

Инициатором такого обучения стали сами врачи Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Кардиологи отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца ККБ осваивают эхокардиографию и другие методики функциональной диагностики. Инициатором такого обучения стали сами врачи.

- Этот вид диагностики применяется при лечении пациентов с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - пояснил Дмитрий Кожухов, молодой сердечно-сосудистый хирург и врач функциональной диагностики в одном лице. - Это и пациенты кардиохирургического профиля, и сосудистой хирургии, и терапевтических отделений. Поскольку я сам долгое время работал в отделении функциональной диагностики, имею достаточно большой опыт. А у нас в отделении есть свой аппарат для проведения эхокардиографического обследования, есть возможность самостоятельно обследовать пациентов внутри нашего отделения и заодно снять часть нагрузки с отделения функциональной диагностики.

Почему это так важно? Первое: не нужно тратить время медицинского персонала на транспортировку пациентов в другой корпус и обратно. Второе: это более комфортно для самих больных, особенно в период послеоперационной реабилитации.

По такой схеме, кстати, работают клиники в Европе и США, у них подобные обследования выполняют лечащие врачи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новое оборудование поступило в в Ачинский перинатальный центр Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

Новый аппарат УЗИ поступил в Ачинский перинатальный центр в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Общая стоимость оборудования более 6 миллионов рублей. В кабинетах врачей - офтальмологов установили высотехнологичные аппараты - УЗИ и цифровую широкоугольную ретинальную камеру. Это позволит намного быстрее и точнее установить диагноз, своевременно назначить лечение и предотвратить развитие заболевания глаз.