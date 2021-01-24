Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 января 2021 года: заболели 323 человека, умерли 25

За сутки заболели более трехсот человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 14.00 часов 24 января 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 54218 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 323 человека, выздоровели – 299, умерли – 25.

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится 7689 человек (+553 за последние сутки, снято с наблюдения – 417).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: Управление Роспотребнадзора

Проведено тестов на коронавирус всего 2222097 (+8675 за последние сутки).

- Край занимает 8 строчку среди регионов России с наибольшим количеством выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

Напомним, что продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Для заполнения заявки на прививку оператору необходимо сообщить следующие данные: ФИО и контактную информацию: телефон, адрес места проживания. После этого заявку направят в медицинское учреждение, которое впоследствии свяжется с заявителем и уточнит дату и время записи на прививку.

КОНКРЕТНО

Как можно оставить заявку на получение прививки?

- позвонить на номера единых горячих линий по противодействию COVID-19: 8-800-100-53-19 или на короткий номер 122, выбрав в меню цифру «1» или дождаться ответа оператора.

- можно оставить заявку, обратившись на региональную горячую линию министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53.