Роспотребнадзор проверит соблюдение противовирусных мер на концерте Zivert в Красноярске

Подготовка к концерту Фото: vk.com/zivert_krsk

Небольшой кусочек видео с концерта Юлии Zivert, который прошел в Красноярске 4 декабря, стал поводом проверки со стороны специалистов Роспотребнадзора. Судя по записи, в большом зале зрителей постарались рассадить в шахматном порядке, но ближе к сцене люди все-таки столпились и двигались в такт музыке плечом к плечу.

Многие были без масок и необходимую дистанцию не соблюдали.

«Хочу видеть танцующих, соблюдающих дистанцию», - ерничают сейчас некоторые в соцсетях.

Одна из концертных афиш Фото:vk.com/zivert_krsk

Сейчас организаторов мероприятия ожидает проверка по поводу того, были ли соблюдены антиковидные мер во время концерта певицы. Напомним, ранее они уверяли, что продажа велась только на 50 процентов от общей вместимости зала – 1 700 мест.

Организаторы еще перед концертом показали медицинские маски, которые припасли для зрителей Фото: vk.com/zivert_krsk

Также был строгий контроль на входе, обязательна медицинская маска и соблюдение социальной дистанции. Почему много людей на фото и видео? Так это оптическая иллюзия!

Зрителей рассаживали в шахматном порядке Фото: vk.com/zivert_krsk

Тем не менее, надзорные органы проведут свою проверку.

- Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выясняются обстоятельства проведения в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В случае выявления нарушений требований по профилактике новой коронавирусной инфекции Управлением будут приняты соответствующие меры реагирования.

Организаторы уверяют, что все требования были соблюдены Фото: vk.com/zivert_krsk

В оперштабе уточнили: «Если будет доказано, что меры профилактики коронавируса не соблюдались, то организаторов ждет штраф, а площадка приостановит работу».

В настоящее время по данным Информационного центра по борьбе с коронавирусом, Красноярский край находится на 13 месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. В регионе заболели 329 человек, умерли 13.

Зал, где проходил концерт Фото: оперштаб

Добавим, что после такого скандального выступления в Красноярске отменили последующие концерты Zivert, в том числе и в Новосибирске – этот был следующим в гастрольном туре певиц.

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В Красноярске концертный сезон начался традиционно в октябре, и филармония работает в обычном режиме. Но приезжие звезды одна за другой отменяют или переносят свои выступления. Но не Zivert. Ее концерт состоялся в пятницу, 4 декабря, билеты были распроданы. Организаторы уверяли, что продажа велась только на 50% от общей вместимости зала – 1 700 мест (подробнее).