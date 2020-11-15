В Красноярске выбирают лучшую клинику по лечению заболеваний вен

Победителя выбирают читатели "Комсомолки" Фото: Мария ЛЕНЦ

О флебологии многие узнают, только столкнувшись с заболеваниями вен нижних конечностей. Варикоз, чувство тяжести в ногах, боль, чувство жжения, судороги в икрах по ночам, отечность – все эти симптомы уже повод для посещения врача – флеболога (занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний вен). После осмотра и получения необходимых исследований, доктор назначит лечение. При ухудшении состояния проводится оперативное вмешательство. Лучше до этого не доводить. Поэтому важно вовремя посетить врача.

В проекте «Клиника года -2020» в номинации «Флебология» представлены три участника.

Медицинский Центр пластической хирургии - это современный многопрофильный медицинский центр в самом центре Сибири. Клиника оснащена современно лечебно-диагностическим медицинским оборудованием, без которого невозможно провести точную диагностику. Также медицинский центр оснащен палатами для временного пребывания пациентов после хирургических манипуляций. Все специалисты с большим опытом работы, постоянно повышающие квалификацию, как на российских, так и международных медицинских симпозиумах и конференциях (подрообнее).

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - это крупная сеть специализированных клиник лазерной хирургии, которая занимается диагностикой и лечением варикозной болезни и ее осложнений, кисты Бейкера, доброкачественными образованиями в молочной и щитовидной железах. Мы с уверенностью можем сказать, что наша клиника — сформировавшийся коллектив специалистов, владеющими всеми современными методами лечения варикоза. Это специалисты, имеющие реальный практический опыт в лечении пациентов с данной патологией - варикоз на ногах (подробнее).

Инновационная медицинская практика «iNeo» - формирует и сочетает научно-практический подход к выбору методов диагностики и лечения, оборудования и медицинских кадров, а это значит, пациент гарантированно получает высококачественную медицинскую помощь. Предоставляет широкий спектр медицинских услуг, позволяющих быстро и безопасно решить большинство проблем со здоровьем. В основу работы положены европейские протоколы и принципы диагностики и лечения, а терапевтическая база включает самые современные методы и технологии консервативного и оперативного лечения (подробнее).

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