В Красноярске предстоящая неделя будет морозной и солнечной

Предстоящая неделя будет богатой на снег Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 15 ноября, в Красноярске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду, температура воздуха от -5 до -7 градусов.

Какой будет погода на предстоящей неделе? Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в Красноярском Гидрометцентре.

Сразу скажем: потепления ждать не стоит. Минусовые температуры установятся не только ночью, но и днем.

В понедельник, 16 ноября, в светлое время суток около -5 градусов, облачно, с прояснениями и без осадков. Ночью около -10 градусов, пойдет снег.

Во вторник, 17 ноября, ожидается около -6 градусов, небольшая облачность и без осадков. Ночью -11 градусов и без осадков.

В среду, 18 ноября, уличные термометры покажут днем -7 градусов, облачно, с прояснениями и без осадков. В темное время суток -12 градусов и без осадков.

В четверг, 19 ноября, днем тоже -7 градусов, временами небольшой снег. Снегопад продолжится и ночью, и так три дня.

В пятницу, 20 ноября, синоптики прогнозируют в светлое время суток -4 градуса. Ночью около -7 градусов.

В субботу, 21 ноября, ожидается -2 градуса в дневные часы.

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