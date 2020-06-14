Гигантское граффити в виде надписи «Россия» появилось на Саяно-Шушенской ГЭС

От вида огромных букв, выполненных в цветах национального триколора на плотине станции Саяно-Шушенской ГЭС - самой мощной гидроэлектростанции России – захватывает дух, а сердце наполняется патриотизмом и гордостью за свою страну. На сегодняшний день это самый большой рисунок-граффити в истории России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784811" frameborder="0"></iframe> Надпись Россия.

Размер букв впечатляет - 570 метров в длину и 52 метра в высоту. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, над созданием этого граффити неделю работали 15 художников. Они использовали более 9 000 литров краски. Работали даже в непогоду. Чтобы нанести рисунок, потребовалось два подъемных крана и около 10 подъемных механизмов. Для обеспечения безопасности работ на высоте привлекли технический персонал станции.

Была проделана огромная работа для того, чтобы слово «Россия» появилось именно 12 июня. Все получилось! Торжественное открытие надписи состоялось в День России.

Работы на высоте происходили с обеспечением всех правил безопасности Фото: Пресс-служба «РусГидро»

- Надпись на плотине нашей ГЭС – это не просто очень большие буквы, - рассказал Николай Шульгинов, Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро». - В этих шести буквах заключено то, что всех нас объединяет. От Чукотки до Калининградской области, от Таймыра до Дагестана: мы все – граждане России. Такой грандиозный проект можно осуществить, только объединив усилия. Когда мы вместе, мы всегда добиваемся успеха. Мы гордимся, что центром национального проекта ко Дню России стала Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная и самая современная станция нашей страны.

Торжественное открытие состоялось 12 июня Фото: Пресс-служба «РусГидро»

Проект по созданию самого большого рисунка-граффити был реализован Фондом поддержки и развития современного искусства при поддержке Общероссийского народного фронта.

Многие уже успели сфотографироваться на фоне гигантской надписи Фото: Пресс-служба «РусГидро»

Объект для нанесения надписи выбран не случайно. Саяно-Шушенская ГЭС – крупнейшая электростанция России (6 400 МВт), которая обеспечивает надежную работу энергосистемы всей Сибири. За год Саяно-Шушенская ГЭС вырабатывает 23,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Вся вырабатываемая Саяно-Шушенской ГЭС электроэнергия экологически чистая.

Размер букв впечатляет! Фото: Пресс-служба «РусГидро»

За все время эксплуатации станция произвела более 820 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, предотвратив сжигание более чем 280 миллионов тонн угля. На сегодняшний день Саяно-Шушенская ГЭС - одна из самых современных гидроэлектростанций страны. Несколько лет назад все ее оборудование было заменено на новое, созданное в соответствии с лучшими достижениями науки и техники.

Торжественное открытие надписи "Россия" Фото: Пресс-служба «РусГидро»

СПРАВКА КП

Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая по установленной мощности электростанция России. Она расположена на реке Енисей, на границе между Красноярским краем и Хакасией, у поселка Черемушки, возле Саяногорска. Конструкция плотины Саяно-Шушенской ГЭС уникальна – это самая высокая и самая длинная арочно-гравитационная плотина в мире – 242 метра в высоту и 1 074 метра в длину. Чтобы построить такую плотину, уложили девять миллионов кубометров бетона общим весом двадцать миллионов тонн.