Не стар, чтобы быть рок-стар: сибирский Человек-паук спустился вниз головой по отвесной скале и поверг в шок американцев

Без страховки, босиком дед Андроныч буквально бегает по скалам. Фото: Ирина ЯКУНИНА.

«Русский альпинист с густой белой бородой доказал, никто не бывает слишком стар, чтобы быть рок-звездой после спуска по расщелине без всякого защитного оборудования» (New York Post, США).

«Он использует руки, чтобы оттолкнуться от скалы, как Человек-паук. Пенсионер чудом добирается до подножия и встает под гром аплодисментов зрителей» (DailyMail, Великобритания).

Скалолаз из Красноярска Андрей Дидух, больше известный как дед Андроныч, поверг в шок читателей крупнейших мировых изданий. Сразу два из них - New York Post и DailyMail – опубликовали эффектное видео покорения Человеком-пауком из Сибири скалы Перья в заповеднике Столбы.

Ролик, действительно, будоражащий. По 40-метровой скале, как ящерка, вниз головой скользит человек. А перед тем как спрыгнуть на землю, садится на шпагат - прямо в расщелине. Туристы в восторге и ужасе: «Так вот ты какой, Человек-паук!» А если без шуток: экстремальный спуск с вершины красноярский пенсионер показывает год за годом..

Без страха спускается вниз головой по отвесной скале. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске и Таиланде (куда улетает на зиму) он - знаменитость. Без страховки, босиком буквально бегает по скалам. За минуты карабкается на головокружительную высоту и бросается в воду. Кроме акробатических трюков, Андроныч поражает фигурой атлета. Ни жиринки - одни мышцы, торс, что у греческой статуи:

- Какие мои годы! Вообще я о возрасте не говорю. Специально устраиваю шоу для туристов в Тае и Красноярске, чтобы рекламировать здоровый образ жизни. А после спрашиваю: как думаете, сколько мне лет? Иностранцы начинают гадать: 80, 85? Я хохочу: «No, ninety!» Они чуть не в обморок: сумасшедшие русские. На самом же деле я 1961 года рождения, а весь этот розыгрыш - просто часть шоу.

ДОСЛОВНО

АНДРЕЙ ДИДУХ:

- Почему среди возрастных людей так много нездоровых? Все просто: не те приоритеты. У нас больше 600 мышц, и они должны работать. Вместо того чтобы заботиться о физической форме, думаем о деньгах. Как результат - хондрозы, инфаркты, диабет…

Конечно, лучше бы выбрать работу, чтобы быть всегда в движении. Если не получается, даже в офисе надо найти минуту - потянуться, подвигать головой, отжаться, поприседать. Дать нагрузку - пусть небольшую - каждой мышце.

... Сам Андроныч родился в небольшом селе Каргино. Рос хилым, слабеньким. Мать во второй раз вышла замуж за вдовца с пятерыми детьми. Отчим был человеком жестким.

- Когда они расписались, ей уже 45 исполнилось. Маленькая, хрупкая, но такая сильная. Постоянно на работе - ей приходилось тягать шпалы на заводе. Воспитанием заниматься было некогда. А я как раз влюбился в одну девочку. И, чтобы ей понравиться, начал отжиматься, подтягиваться. Хотя тогда деревня спивалась. Глядя на все это, решаю: я и так дохляк. Значит, пить и курить нельзя совсем. Куда еще убивать свой организм? И к десятому классу накачался, стал спортсменом.

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Андронычу было около 50, когда он увидел на Столбах парня, лазящего без страховки. Сразу загорелся: и мне так надо! Стал тренироваться, дело пошло.

- Упражнения, растяжки. Скоро я тоже смог обходиться без веревки. Как занимался? Брал комплексы из йоги. И делал-делал-делал! Лет с 50 понял: людям надо говорить о пользе здорового образа жизни. Придумал свое шоу - стал спускаться со скал вниз головой. Работало ли? Еще как! Конечно, бывало разное. Как-то выпал снег, скала оказалась очень скользкой. Лечу я по ней к земле, думаю: это все. Нет, чудом сумел затормозить, пронесло (подробнее).