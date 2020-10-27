Красноярский врач-онколог объяснил, в чем преимущество новых методик диагностики и лечения рака

Врач-онколог отделения онкоторакальной хирургии Алексей Крат Фото: краевой онкоцентр

Врач-онколог отделения онкоторакальной хирургии Алексей Крат работает в онкодиспансере с 1997 года – начал сразу после окончания ординатуры. Алексей Васильевич выполняет все виды онкоторакальных операций, а специализируется на проведении видеоторакоскопичексих (то есть операций через проколы, без больших разрезов).

Алексей Васильевич выполняет все виды онкоторакальных операций Фото: краевой онкоцентр

Для совершенствования видеоторакоскопичексих методик диагностики и лечения рака легкого и опухолей средостения в 2018 году он и его коллега Максим Яцинов стажировались в Университетской клинике города Хейдельберг в Западной Германии. Спустя лишь год применения полученных навыков объем высокотехнологичных видеоторакоскопических операций в отделении онкоторакальной хирургии вырос в 3,5 раза.

Для пациентов такие операции хороши ранней реабилитацией Фото: краевой онкоцентр

Если раньше здесь проводили ориентировочно 30-35 видеоторакоскопических операций в год, то в 2019 году уже 123 таких операций. За девять месяцев текущего года - уже больше 130 видеоторакоскопических операций.

В основном такие хирургические вмешательства проводятся при раке легкого (через проколы удаляют легкое полностью или его часть), при доброкачественных опухолях, таким же образом удаляют лимфоузлы с метастазами.

Алексей Крат работает в онкодиспансере с 1997 года Фото: краевой онкоцентр

- Сейчас 25 процентов от всех операций в отделении – видеоторакоскопические, то есть каждый четвертый пациент идет на малоинвазивную операцию, - пояснил Алексей Крат. - Для пациентов такие операции хороши ранней реабилитацией, малым болевым синдромом, более быстрым возвращением к труду и уменьшением количества наркотических обезболивающих, а для отделения – сокращением койко-дня.

Добавим, за 2018-2019 годы девять специалистов краевого онкодиспансера из разных отделений приняли участие в губернаторской программе зарубежных стажировок в Германии.

Коллеги ценят Алексея Васильевича за профессионализм и его мастерство Фото: краевой онкоцентр

Алексей Крат в этом году стал участником конкурса «Клиника года - 2020», который проводит «Комсомольская правда». Коллеги выдвинули его на номинацию «Герой года». Напоминаем, что голосование продлится до 15 ноября включительно.