В страшной аварии под Красноярском погибли 4 человека: у 17-летнего водителя не было прав

В страшной аварии под Красноярском погибли 4 человека. Фото: ГИБДД края

Страшная авария произошла под Красноярском сегодня, 26 октября. Полиция показала фотографии с места смертельного ДТП. На обочине лежит перевернутая фура. А неподалеку – искореженная легковушка. Все, что от нее осталось – каркас, передняя часть которого смята полностью. Не сразу удалось установить, что это – ВАЗ-2107. В этой машине погибли все, никто не уцелел после столкновения.

Сейчас на месте аварии в Емельяновском районе работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Туда выехало руководство ГУ МВД России и краевой ГИБДД.

Все, что известно на этот час, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Около 10 часов утра на 776 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись грузовой автомобиль ДАФ с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска.

В результате столкновения погиб 17-летний водитель «Жигулей» и трое его пассажиров: 18-ти и 22-летняя девушки и 4-летний мальчик. Все они – жители поселка Памяти 13 Борцов. Получается, у водителя не было прав на управление транспортным средством, он априори не должен был находиться за рулем.

Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях, этим занимаются инспекторы дорожно-патрульной службы.