Бизнесмен решил хранить девственность для будущей жены: три невесты его не дождались

Фото: АХМАДУЛЛИН Дмитрий \ Мария ЛЕНЦ

Спартак Мгерян - армянин, но говорит, что к его убеждениям национальность не имеет никакого отношения. Физически, психически с ним все в порядке - молодой, привлекательный, свой крупный бизнес, просто считает, что настоящая любовь должна быть именно такой, девственной и чистой. Поэтому для себя он решил, что первый раз займется сексом только с женой. В его жизни три раза дело шло к свадьбе, один раз так влюбился, что был готов простить измену, но все не складывалось. Сейчас у Спартака новые отношения, которые, возможно, приведут его под венец и откроют, наконец, все тайны любви…

Встреча в кафе

Встречу Спартак назначил в своей кофейне Мгерян. Тихое местечко в самом центре Красноярска. Поднимаемся через боковой вход на второй этаж ЦУМа. Усаживаемся за столиком в центре зала. Разговор предстоит интересный. Скажем прямо, интимный. Не каждый день приходится обсуждать тему девственности с мужчиной.

Встречу Спартак назначил в своей кофейне Мгерян. Фото: Мария ЛЕНЦ

Невысокий, худощавый, рыжеватый, модная укладка - волосы зачесаны назад, небольшая борода. Брючки, пиджак – классический прикид. Улыбается, ведет себя свободно. Кажется, его нисколько не смущает предмет разговора. Не кажется. Действительно не смущает… Сразу переходит к главному:

- Многие могут смеяться – вот 28-летний девственник, мне все равно. Пусть говорят: армянский девственник, хоть рыжий девственник! От того, что говорят люди, жизнь моя не изменится. Главное, что я сам чувствую и моя семья. А если что-то задело, значит, ты повелся на провокации. Я не чувствую себя ущербным, живу полной жизнью. Максимум в чем себя ограничивать - много не есть и не тратить время впустую.

Его мама и папа - дальние родственники. Она училась в Ереване, он жил в небольшом городке неподалеку. Однажды приехала к родственникам. Он после первой встречи заявил: «Будет моей женой!». Обоим тогда им было по 19 лет. Он поступил по обычаям предков – украл свою любимую. Просто приехал на машине и увез. Потом была свадьба. Рождение двух сыновей. Переезд в Москву. А потом дедушка всех переманил в Сибирь. И там родились еще трое детей.

- Многие могут смеяться – вот 28-летний девственник, мне все равно, - говорит Спартак. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Семья у меня обычная, рабочая, - говорит Спартак. - Отец автомеханик, мама домохозяйка. Мне порой даже непонятно, где мама и папа находят точки соприкосновения. Они совершенно разные люди, но друг друга очень любят. Живем мы в Красноярске с 1994 года. Нас четыре брата и сестра младшая: мне сейчас 28 лет, брату 27, другому 26, еще одному 21 и сестре 13. Уверяет, что у братьев такие же принципы, как у него. Но вслух и громко об этом решился говорить только он один.

- Никто из нас не женат. Живем все пока с родителями. Они каждый день говорят: «Хотим внуков!». Но здесь спешка не нужна. Если я женюсь, то я хочу жить с ней до конца дней.

Как узнал о сексе?

- В 5 классе, когда рассказали на уроке биологии, откуда появляются дети, - этого он не может забыть даже спустя много лет. - У меня в тот момент весь мир перевернулся! В семье это не обсуждалось. Это плохо. В определенный момент родителям нужно найти слова и сказать: ты плод любви мамы и папы. Иначе дети узнают в другом месте. В худших обстоятельствах и не так, как надо.

Невысокий, худощавый, рыжеватый, модная укладка - волосы зачесаны назад, небольшая борода. Брючки, пиджак Фото: Мария ЛЕНЦ

...Все считают, что порнография это нормально. Но это разрушает. Помню, лет 16 мне тогда было, когда кто-то из друзей прямо на уроке сунул мне в руки телефон, где шло порно. Честно говорю, лучше бы я этого не знал. Я ведь смотрел и думал, что так должно быть. А это не так. Девушки ведь хотят настоящего мужчину, отношений, семью. Для них не норма, когда ты хочешь воспроизвести то, что ты видел в порнофильме. Потом возникают проблемы на сексуальной форме.

Фото: из личного архива

Жениться ради секса – это проблема многих парней, считает Спартак. Все «дымит, бомбит, мозг взрывается до потолка», а потом возникают большие трудности.

Попытка №

Он трижды пытался построить серьезные отношения. Полгода встречался с 24-летней армянкой из Новокузнецка. Но однажды приехал, а она начала отступать. Спартак предполагает, что мог напугать ее своими серьезными планами.

- У нее просто был другой! – обронил кто-то из кафе.

- Возможно, - кивает он головой.

Вторая попытка – и снова фиаско. Предмет обожания – уже русская девушка. Совсем юная. Ей было 19. Все серьезно. Через месяц она передумала: «Я тебя не люблю, у меня нет чувств». Он до сих пор удивляется: «Тогда зачем это все было». Через полгода она вышла замуж за другого.

Третья попытка. Самая болючая.

- Последний раз были сильные чувства лет 5 лет назад. Ей было 17, мне было 24. Я ее очень сильно любил! Такое бывает раз в сто лет, наверное. И она, казалось, любила. Это были искренние чувства. Но не суждено было быть вместе. Но у нее была странная мама: четыре мужа, у ее дочери не самая простая судьба. Может поэтому мы расстались.

Спартак Мгерян ищет одну единственную Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушка уехала учиться в другой город. Спартак вдруг понял, что ему не хватает того вихря страстей. Решил вернуть любимую. Переломил себя, встретился с новым мужем своей несостоявшейся тещи. Даже, когда узнал, что она больше не девственница, принял и простил. Его родители заказали именные кольца. Спартак сделал предложение и подарил цепочку с кольцом.

- Но потом она такое мне устроила! – он вдруг отворачивается. – Такое не прощают. На мой день рождения выложила фотку со своим бывшим. И написала еще любовный пост о нем. Через месяц пишет мне: «Это была шутка, давай снова общаться». Я не смог. Когда с тобой так поступают, то дело уже не в романтических чувствах, а в чувстве собственного достоинства. Это уже не любовь. Она извинялась. Я простил, но вместе мы не будем никогда.

С тех пор они не общаются. Живут в одном городе, но совершенно чужие. Она уже замужем.

Были соблазны?

Симпатичный, интеллигентный, самодостаточный парень. Из хорошей семьи. Да еще и музыкант! Неужели ни одна бырышня не пыталась соблазнить?

- Для меня важны определенные правила, я им следую, - четко произносит Спартак. – Я не живу со своей девушкой и не остаюсь с ней наедине. Меня спасает страх перед последствиями. Я сразу создаю себе картинку: «Вот сейчас с ней что-то будет. Раз на раз не приходится. Забеременеет. Родители скажут, что должен жениться. Против них не попрешь. Я женюсь не по любви, а по залету. Ты будешь работать, чтобы их прокормить». Ааааа! Все! Я справляюсь с соблазнами.

Фото: из личного архива

Как реагируют женщины на эти принципы? Спартак гримасничает и копирует их реакцию: «Как, а почему? Все, ты для них сразу - потенциальный муж».

По его мнению, лучше всего «просканировать» потенциальную девушку в компании. Тогда она ведет себя естественно и не пытается казаться лучше.

На улице он не знакомится принципиально. Его злит, когда случайная прохожая посылает манящие флюиды.

- Вот сверлят тебя взглядом: посмотри, какая я. Я же пытаюсь быть мужчиной, который знает себе цену. За любой не побегу. Ну, вот пришла, например, в кафе она с тааааким декольте. Я туда взгляд перемещу один разочек, может. Как только делаешь вид, что ее не видишь, то она из кожи вон начинает лезть. Скромная и умная девушка так делать не будет.

Друзья часто пытаются познакомить его с красотками. Варианты отправляют в соцсетях. А он: «Она же не машина, чтобы ее выбирать.

Спартак взялся писать книгу о настоящих чувствах для будущих поколений Фото: Мария ЛЕНЦ

Кого он ищет?

- Это должен быть мой человек. У нас должны быть общие темы, взаимопонимание. Чтобы соблюдала такие же принципы, как я. Была самодостаточной личностью, хотела развиваться. Чтобы умела готовить, хотя бы базовые блюда. Я должен понимать, что в доме есть женщина и она создает уют. Ну и внешний вид. Даже если она будет не девственница, но вот это все будет, наверное, буду с ней, но измену не смогу простить.

Пока один

- Мужчины могут и в 40 лет жениться. Но сами уже ничего не хотят. Я ощущаю, что грань уже здесь, близко. В следующем году мне уже 30. Ведь чем человек моложе, тем проще жениться. Ты мозгами не думаешь - сердцем. Чем старше – думаешь уже головой. И начинааается: а если так, а если не так. Детей хочется. Но это не чувства. Это мой мозг начинает все продумывать и обсчитывать. Но я хочу порой включать сердце, без этого никак. Хотел жениться этим летом. Не знаю на ком.

Около четырех месяцев он общается в Instagram с 27-летней москвичкой. Она рекламировала курсы английского. Наткнулся на нее через страницу своей знакомой. Записался на уроки. Понял, что у них много общего. Не была замужем, невинная. Тоже глобалист. Только сердце его никак хочет включиться. Разум гнет свою линию. В начале ноября у Спартака намечена поездка в столицу. Надеется, что наконец-то они познакомятся лично и произойдет тот самый щелчок. Но что если уже она потребует доказательства его невинности?

Спартак с семьей Фото: из личного архива

- Если девушка мне верит, то должна поверить что я девственник, - разводит Спартак руками. – Лично я ее спрашивать об этом не собираюсь. Это важно, но это личное.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Андрей Зберовский (Москва):

Я по своей работе много раз с подобной вещью сталкивался. Это не массовый случай, но и не единичный. С точки зрения психологии два объяснения такого поведения. Во-первых, есть какие-то гормональные особенности. У человека не так много половых гормонов, поэтому его активность не так высока, как у обычного мужчины. Поэтому он может ее сдерживать. Если у обычного мужика по несколько раз в день эрекция, то он замучается сдерживать свои гормоны. Он побежит уже в 18 лет, а то и 16, с девочками свои отношения завязывать. Поэтому важен гормональный фактор. Второй фактор - наличие комплексов у человека. Он по каким-то причинам считает: я не красивый, или у меня мало денег, либо были психологические травмы в юности. Например, девочка отказала во взаимности. Укорила, что молод, денег нет, образования, статуса. И мужчина говорит: «Больше не могу получать обидные для себя удары, поэтому, сначала решу свои проблемы и тогда пойду на отношения минимизирую риски, что мне откажут». Таким образом, он защищает свое самолюбие. Да, большую роль играет фактур среды, общения – религиозная семья родителей, консервативная модель поведения. Но, повторюсь, если только у человека гормонов мало половых, либо были психологические травмы юности. Потому что, как бы родители не воспитывали, если гормонов много и девочки строят глазки, не устоишь.

КСТАТИ

Самые знаменитые девственники

Исаак Ньютон - один из создателей классической физики считал девственность своим достоинством, веря, что нерастраченные на любовь силы он использовал для науки.

Никола Тесла - сербский физик и экспериментатор в области электричества говорил, что целомудрие помогает ему творить.

Анатолий Вассерман - один из самых умных людей нашей страны и легенда Рунета, признает, что дал обет целомудрия еще в юности.

Ханс Кристиан Андерсен писал в своих дневниках, что является ярым противником интимной близости.

Льюис Кэролл - английский писатель был девственником, но он любил общаться с маленькими девочками.

Имммануил Кант - немецкий философ считал женщин отвратительным, а процесс размножения достойным лишь животных.

Николай Васильевич Гоголь всю жизнь боялся женщин, как огня, и со временем страх этот никуда не исчез.

Джон Рескин - писатель, художник и искусствовед был девственником по убеждению.