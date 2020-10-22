Дрокинская гора в окрестностях Красноярска стала объектом культурного наследия. Фото: пресс-служба Красноярской епархии

Дрокинская гора в Емельяновском районе, в окрестностях Красноярска, теперь получила статус особо охраняемой. В январе этого года она стала выявленным объектом культурного наследия, а теперь включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 20.10.2020 № 523 выявленный объект культурного наследия «Дрокинская гора», 06.01.1920, расположенный в Емельяновском районе Красноярского края, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как объект культурного наследия регионального значения (вид объекта – достопримечательное место, общая видовая принадлежность объекта – памятник истории)» - сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в феврале 2019 года на Дрокинской горе освятили 47-метровый поклонный крест, который стал третьим по высоте в мире и первым в России. Его установили на деньги верующих. Но в список особо охраняемых гора вошла не из-за креста. У ее подножия сто лет назад, в январе 1920 года – это период Гражданской войны – произошло большой сражение между отрядами царской и красноармейцами.