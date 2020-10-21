Где пройти бесплатный тест на коронавирус в Красноярске и крае: пояснение краевого министерства здравоохранения

Где пройти тест на коронавирус в Красноярске и крае: пояснение краевого министерства здравоохранения Фото: Мария ЛЕНЦ

Поскольку в последние недели наблюдается рост заболевания новой коронавирусной инфекцией, жители края все чаще задаются вопросом: а где можно бесплатно пройти тест на коронавирус? И как это можно сделать – по личной инициативе или только по предписанию медиков? В министерстве здравоохранения Красноярского края отвечают на самые частые вопросы.

1. Где проводят тестирование

В крае функционирует 10 лабораторий, в которых осуществляется тестирование граждан на коронавирусную инфекцию. Они находятся:

- Норильская межрайонная детская больница

- Енисейская районная больница

- Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства

- Краевой Центр СПИД в городе Ачинске

- Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМББА

- Центр лабораторных технологий АБВ

- Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого

- Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае

- Центр гигиены и эпидемиологии № 51 ФМБА России

- Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск

Общая мощность лабораторий – до 10 тысяч исследований в сутки. Красноярский край лидирует в СФО по количеству проведенных тестов – более 1 миллиона 100 тысяч исследований с начала периода.

2. Как сделать бесплатный тест

Жители Красноярского края могут пройти бесплатное тестирование на новую коронавирусную инфекцию по медицинским показаниям, обратившись в территориальную поликлинику, при наличии полиса обязательного медицинского страхования.

При обращении в поликлинику или при вызове врача на дом при наличии показаний осуществляется забор мазка из носа и зева на лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию в день обращения. Срок ожидания результатов – 48 часов.

Показания к проведению тестирования определяет врач поликлиники. Самостоятельно, по желанию бесплатное тестирование в рамках ОМС в настоящее время не предусмотрено.

3. Кому предусмотрено бесплатное тестирование

- Больные гриппом и ОРВИ всех возрастов (лица старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания в обязательном порядке);

- пациенты и сопровождающие лица перед плановой госпитализацией (не ранее 7 календарных дней до поступления) в медицинскую организацию, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь;

- новорожденные от матери, у которой за 14 дней до родов был выявлен подозрительный или подтвержденный случай COVID-19;

- лица со всеми формами внебольничных пневмоний;

- работники стационарных организаций социального обслуживания населения при вахтовом методе работы до начала работы в организации;

- лица, при появлении респираторных симптомов, находящиеся в интернатах, детских домах, домах ребенка, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания.

4. Если обратились в поликлинику с заявлением провести тест, а этого не было сделано, куда звонить?

- Контактные центры поликлиники по месту жительства;

- в приемную главного врача медицинской организации / поликлиники (телефоны есть на сайте министерства здравоохранения в разделе «информация для населения» и на сайтах медицинских организаций);

- на горячую линию министерства здравоохранения: 8-800-100-56-53;

- в страховую организацию (телефон есть на полисе ОМС);

- Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю: (391) 226-89-50

- Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае: (391) 202-58-25, 202-58-26.