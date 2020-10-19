«В очереди на улице с температурой 39»: красноярцы рассказали в соцсетях, как принимают в переполненных поликлиниках

В районных поликлиниках большой наплыв пациентов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В соцсетях красноярцы пишут, как «штурмуют» районные поликлиники, чтобы попасть на прием к врачу. Люди жалуются на то, что в регистратуру невозможно дозвониться:

«Безуспешные 38 звонков».

«Гудки, занято, один раз вязом трубку и сбросили».

«Каким-то чудом с сотой попытки удалось дозвониться! Повезло».

Еще одна проблема – нехватка врачей. Многие медики сейчас сами находятся на больничном. Жительница Октябрьского района рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск, как сходила на прием:

«Я приехала около часу, очереди не было. Мне доктор в кабинете неотложной помощи сказал: «Ваш участковый на больничном с коронавирусом, завотделением с коронавирусом. Я даже не знаю, к кому вас направить на прием во вторник. Давайте так: вы придете в регистратуру и спросите: «Куда мне идти?». Они будут искать». Напоследок врач предупредил, если я вдруг потеряют нюх, буду задыхаться или другие признаки короны - звонить в поликлинику».

А вот Марина Т. уверена, что именно в поликлинике «подцепила» коронавирус:

«У меня обоняние и вкус пропали вчера, но у меня сильный насморк. Я думаю, что в поликлинике в очереди заразилась, если честно. Завтра утром едем в поликлинику тест сдавать».

Люди ждут на улице своей очереди Фото: Ольга ИВАНОВА

Как обстоят дела в городской поликлинике № 4, описала Евгения С., которая на выходных узнала, что у коллеги коронавирус. Когда у часой поднялась температура, вызвала «скорую», но ей посоветовали прийти на прием. С самого утра поехала в больницу.

«Внутри все забито. Коридор внутри, 2х2. 15 человек на этой площади. Ждем на улице, ветер ледяной. Перед нами только на улице 6 человек. И не двигается очередь. На улице люди мерзнут дико. У кого-то температура 39, женщина говорит, что ей отказала скорая, не ездят, мол, на такую высокую. Нам «скорая» отказала, потому что у нас ниже 38. Я боюсь представить, когда мы к врачу попадем».

Напоминаем, что по данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 19 октября, всего в Красноярском крае зарегистрировано всего 22 976 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки - 222 случая заболевания. В Красноярске – 34 случая. На лечении находятся всего 5 779 человека (за сутки прибавилось 114). Выздоровевших 16599 (за сутки 103). Количество летальных исходов – 598 (за сутки 5 человек).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.