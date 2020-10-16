Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 октября 2020 года: заболевших в два раза больше выздоравливающих

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 16 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась новая информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 16 октября. Оперативный штаб сообщает, что зарегистрировано уже 22 534 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 212 случаев заболевания. Днем ранее прирост составлял 204 случая. То есть статистика идет по нарастающей.

В Красноярске – 52 случая за сутки (всего 9 829), в Ачинске – 21 (1 385), Минусинске – 19 (536), Енисейске – 14 (170), Дивногорске – 11 (475) и Назарово – 11 (277). Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 784,1. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Количество выздоровевших – 16 387 человек всего (+101 за сутки). Летальных исходов – 593 всего (+4 за сутки). Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4338 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 406. Снято с медицинского наблюдения 42 687 человек, в том числе за последние сутки – 180.

За сутки Красноярский край поднялся не поменял позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край остается на 8-м месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

Проведено тестов на коронавирус всего 1 103 098, из них за последние сутки 12 715.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.