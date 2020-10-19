«Жена спалила нас по смс!»: женщина с подругами устроила самосуд над 17-летней любовницей мужа

Девушка не знала, что молодой человек женат Фото: соцсети

...Голая, униженная, Настя ползала на коленях ночью посреди деревьев перед тремя мучительницами и умоляла отпустить. Обманутая жена с подругами вывезла ее в лес и устроила самосуд. «Предмет раздора» в это время сидел дома и едва дышал - «вмешиваться не буду, бабы дерутся, мужик, не мешай!».

Красотки

«Малаховская» история произошла в поселке Тура на севере Красноярского края в августе этого года. А на днях начинается суд, правда, не над «мстительницами», а над самим предметом женских разборок. Оказалось, когда он замутил на стороне роман, Насте было только 15...

Настя Фото: соцсети

- Денис, это мой первый мужчина, так уж получилось, - признается нам Настя по телефону.

Сравниваем нежный голосок с фото на странице в социальной сети... Дааа Яркая, при этом естественная, с минимумом косметики. Впрочем, и жена «Казановы» - тоже красотка! Кудрявая блондинка с выразительными карими глазами. А вот и сам Денис (в соцсетях оказалось без труда найти странички всех героев истории) – молодой парень, то на лодке на сплаве, то на идиллическом фото с женой и сыном.

Семья Дениса Фото: соцсети

Это для жителей больших городов Тура – крохотный поселок на краю Земли. Для девушки из Кислокана (поселок в Эвенкийском районе с населением 108 человек) это был настоящий прыжок в новую жизнь. Более насыщенную.

Настя переехала туда, когда закончила 8 класс - школа в Кислокане маленькая, учителя не задерживаются. Когда уволилась любимая учительница, девочка с родителями решили – ей надо ехать в Туру.

- И будешь там в интернате жить? – до последнего сомневалась мама. Ведь до Туры можно добраться только на лодке по реке или на вертолете.

Но выхода, по сути, не было.

Так в 9-м классе Настя начала жить самостоятельно, далеко от родителей. Появились новые друзья. И... любовь.

Жена, узнав об измене мужа, решила отомстить

- Был февраль, - то время Настя вспоминает с какой-то теплотой до сих пор. - Подруга работала в кабаке, нужно было забрать у нее ключи от квартиры, которую мы снимали. И вот он там стоял, Денис. И задел меня. Случайно или нет, не знаю. Толкнул даже. Меня так разозлило! Я его в ответ толкнула: «Слышь, ты куда идешь?» И мы пошли на улицу разбираться. Спросил, как меня зовут. Откуда.

- Настя.

- Денис.

Так познакомились. Взрослый парень – 24 года, Насте 15. Но возникло притяжение. Обходительный, высокий, симпатичный. показался сильным, заботливым. А его будоражило в ней все - точеная фигурка, пухлые губы, длинные густые волосы. И еще характер! Такой уххх! Спуску не дает и цену себе знает.

Начали общаться, Денис был очень настойчивым. Ухаживал, говорил красивые слова, признавался в любви. Внимания – море. Звонил каждый день... Писал - «Доброе утро, солнце».

Денис с сыном Фото: соцсети

- Ну и было… тогда. А в мае я уехала домой на каникулы. И даже забыла про него.

В сентябре Настя вернулась – 10-й класс. И снова в ее жизни появился Денис. Но… на этот раз все было не совсем так. До него просто невозможно было дозвониться.

- Потом поняла: мой номер в «черном списке» у него! Почему? Он замялся. Так и так. Женат. Все! Бросила его. И не общалась. Хотя он снова писал и звонил. Получается, год почти его не видела.

В ту же реку

А через год все началось снова. Анастасия, уже 11-классница, получила звонок с незнакомого номера. Сначала не взяла трубку, но потом не выдержала, перезвонила. Это был он.

- Не знаю почему, но снова решила встретиться, - сейчас уже сожалеет Настя. - И снова закрутилось. Я даже родителям об этом не говорила. Только вот младшей сестренке, что снова с ним встречаюсь. Я никогда не настаивала на его разводе. Поступать собиралась. А он: «Если разведусь, будешь со мной, никуда учиться не поедешь». Это он за мной бегал все два года!

В августе Денис прислал сообщение: «Будем вместе, ты только со мной будешь, люблю, не могу». Но Настя уже сомневалась – а какое у нее с ним будущее? Прислала в ответ - «Не выйду, не могу, не хочу».

- Жена и спалила, - говорит она. - Увидела это смс. Утром звонок: «Ты кто такая, почему моему мужу пишешь?» Оказывается, он ей сказал, что это я за ним бегала, преследовала, хотя ни капельки ему не нравилась.

Поговорим?

Как в кино – в истории появился третий персонаж. Лена, так сошлось, тоже из Кислокана, - но близкая знакомая обманутой жены. Яркая девица. Ей 22 года, всегда в гуще всех событий, часто ходит по барам, хотя у самой дома двухлетняя дочка, которую называет «ангел мой».

- Она позвонила мне на следующий день, - вспоминает девушка. - Попросила: "Вроде в Кислокан собираешься, не передашь документы родне?". Я согласилась. Назначили на вечер возле интерната встречу. А приехала она на нее не одна! Лена держала на руках маленькую дочку, за рулем машины была ее знакомая Сымбат. Вот уж про кого ходят плохие слухи: кого-то побила компанией, выжила из поселка, устроила разборки...

Денис Фото: соцсети

«При ребенке ничего не сделают», - подумала Настя, накинула кофту, вышла, села в машину. Двери тут же заблокировали, отобрали телефон. Начали расспрашивать про отношения. Настя испугалась – «ничего не было!». А возле местного магазина в машину подсела и обманутая жена. Таня.

- Денис взял ее с маленьким сыном от другого мужчины. Я потом узнала, в январе у них должен появиться на свет общий ребенок. Конечно, я ее тоже понимаю. Казалось, все хорошо. Идеальная семья. И тут эта смс. Мир рухнул. Кто виноват? Конечно, я, разлучница. Он мужчина – не устоял...

Таня села в салон и сразу в лоб вопрос:

- Сколько тебе лет?

- Семнадцать! – ответила перепуганная девушка.

- Вот ты семью разрушила, куда мне идти, сейчас еще ребенок родится, зачем он мне одной?

Повезли Настю в лес.

Без суда судили

Темно. Жутко.

- Выходи из машины! – скомандовали.

Вытащили силой, толкнули на землю: «У тебя такой вариант - едем к твоей маме, и ты рассказываешь, кто ты на самом деле, становишься на колени и умоляешь о прощении!».

- Просила прощения перед ними стоя, лежа, сидя, - вспоминает Настя. - Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили. Я долго не хотела вставать на колени. Но Лена поставила, еще сказала: «Давай быстрее, мне дочку тяжело держать». Все это происходило в присутствии малышки. Она не плакала, просто висела у мамы своей на руках. Потом спрашиваю: «Как еще перед вами извиняться?»

- Ты разве не поняла, - рявкнула Симбат. – Будешь раздеваться!

Она сдернула с нее кофту, лифчик. Раздела до плавок. Было очень холодно. Все снимали на видео...

- Денис мог это все остановить! – с горечью говорит его бывшая возлюбленная. – Он все знал, они писали ему с моего телефона. Он испугался. Казалось, все это продолжается вечность. На мое счастье, машина проехала по другой дороге. Фары посветили, и они испугались. Симбат кинула в меня вещи: «Одевайся, повезло тебе, что Таня беременная, иначе она бы сама тебя…»

Беременную Таню подруги отвезли домой. А свою пленницу провезли по всему поселку с криками: «Шлюху, шлюху везем!» Она закрывала глаза, лицо и мечтала, чтобы все это скорее закончилось. Где-то в десять вечера ее высадили возле интерната, откуда и забрали.

Извините…

На телефоне десятки пропущенных звонков. Первым заметил неладное брат: «Ты с родителями поругалась?». Она лишь молча покачала головой.

- Я тревогу забила, не могла до нее дозвониться, и не только я, - рассказала Лилия Монго, мама Насти. – Мы несколько дней жили с ней в туре, оформляли документы по дому. И нам ехать обратно на следующий день на лодке. Вечером пошли по магазинам, ее нет и нет. Потом нашлась, я-то вижу - что-то случилось. Она говорит: «Меня там девочки…» И не сказала, что там. Под одеяло залезла и лежит, плачет. Смотрю еще, у нее кофта наизнанку. Думала, что ее изнасиловали. Спрашивают, а она: «Отстаньте». Утром давай будить, а она и не спала. И тут уж я насела, она и рассказала… Я, как узнала, побежала в полицию.

- Лена мне еще ночью звонила, угрожала: «Только расскажи, видео выложим в сеть!», - вспоминает Настя. – Но я не могла молчать. От мамы скрывать. Только я, когда рассказывала полицейским в первый день обо всем, голова не мыслила. Забыла, что нельзя в 15 лет встречаться.

Подруги Татьяны. В их действиях следователи не нашли состава преступления Фото: соцсети

Две из бабского «батальона» уже на следующий день оказались возле дома родственников Насти, где они остановились на время. Это были Лена и Сымбат. Уверяли, что видео удалили. Да и не хотели они всего этого, так получилось… спонтанно.

- Они приходили, извинялись передо мной, Настей, - говорит Лилия Монго. - Несколько раз, боялись, что дело против них пойдет. А получается, что статьи такой нет. Теперь можно всех увозить и издеваться. Это же похищение, унижение, нарушены права человека - несколько статей. И ничего! На него мы не писали, автоматом на него пошло. Эти девушки пойдут свидетелями. Получается, жена и посадила его.

В действиях подруг следователи не нашли состава преступления. В рамках проверки выяснилось, что девушку не били, не удерживали насильно. Побеседовали и вернули обратно. Но в прокуратуру направлен административный материал за оскорбление, унижение чести и достоинства – он еще на рассмотрении.

А вот в отношении Дениса возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

- По предварительной версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой, которой на момент начала их отношений было 15 лет, - прокомментировала Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия. - В ходе расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он полностью признал свою вину.

Мне нужен психолог

Кстати, ведь извинялись все, кроме Тани. Та до сих пор обвиняет во всех смертных грехах бывшую возлюбленную своего мужа. А вот его она... простила.

- Не понимаю, в чем ее обида, - удивляется Настя. - Что я ее мужа отбила, а потом сама отшила? Она только пугает его разводом, сама ведь не хочет уходить. А вот я бы никогда не простила. Первую неделю после того случая я даже не ела, похудела на 5 килограммов. Просто плакала, не спала, вздрагивала. Страшно было. Накатывали мысли: жить не хочу. Но я понимала, что старшего брата мама уже потеряла, вторую смерть ребенка не перенесет. Сейчас стараюсь обо всем забыть.

P.S. Сейчас Настя уже живет в Красноярске, студентка одного из красноярских вузов. 18 октября у нее день рождения. Исполнится 18 лет… Уже совершеннолетняя.

А что Денис? Он на подписке о невыезде, ждет в ближайшее время суда (что грозит – см. комментарий юриста). Номер мобильного со времен всех прошедших разборок не изменился.

- Денис, у вас ведь тоже есть своя точка зрения, будете как-то защищаться в суде. И что жена – простила?

Увы, разговора не получилось.

- Нет, - отрезал голос на том конце провода, и сразу раздались короткие гудки...

КОМПЕТЕНТНО

Юрист Николай Алмаев (Красноярск):

- Преступление по части 1 статьи 134 УК РФ относится к категории средней тяжести. Наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы до четырех лет, либо принудительными работами до четырех лет, либо лишением свободы до четырех лет. Если ранее он не судим и все происходило по любви и обоюдному согласию, то можно рассчитывать на условный срок либо какие-либо ограничения, обязательные работы.

Андрей Зберовский, семейный психолог (Москва):

- С момента достижения девушкой стадии полового созревания, мужскими гормонами она воспринимается, как взрослая и состоявшаяся. Если мужчина попал под действие ее феромонов, то его мужские гормоны, начинают воспринимать ее, как женщину. Это даже не физиология, а биология. Мозг человека - это биологическая субстанция. Поэтому общепринятые правила - до 18 лет нельзя – он не знает и не понимает. Если мужчина сам себя не остановил, то подобные отношения не редкость. Я, как психолог, выступаю абсолютно против, чтобы взрослый мужчина использовал девочку 14-17 лет, которая этого явно не понимает. Даже если она сама влюбилась и искренне его хотела, спрос все равно с взрослого человека. Его вина очевидна - и моральная, и уголовная. Наказывать таких людей можно и нужно, чтобы другие мужчины думали, что они делают. Поведение его жены тоже осуждаю. Это неправильная схема, когда взрослый человек идет разбираться. Но понимание ситуации женой зависит от того, как строились ее собственные отношения с мужем. Агрессия связана с их особенностями. Если она доминировала в отношениях, то считает, что муж не может сам принять решений. Возможно, она сама, грубо говоря, женила на себе мужа когда-то, и сейчас представляет эту девочку на месте себя. Думает, что мой муж тюха-матюха и ведомый, значит, инициатором отношений была девочка. Таким образом, перекладывает свои отношения свои на другие.