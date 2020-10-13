На Красноярских столбах под благоустройство и тренажеры вырубили деревья

На Красноярских столбах под тренажеры вырубили деревья. Фото: Евгений Сухарев

На Красноярских столбах вырубили несколько деревьев. Здоровые крепкие сосны свалили под корень. Евгений Сухарев, координатор программы по сохранению зеленого фонда города организации «Живой город» опубликовал на своей странице в Фейсбуке несколько фотографий. И пояснил: настоящий лесоповал устроен в рамках благоустройства территории отдыха, конкретно – для площадки под тренажеры и детский городок. А произошло это еще в августе.

«Вот фото, которые не покажут на новостных сайтах, не опубликуют в пресс-релизах на сайтах администраций, агентств и министерств» - написал общественник и немного ошибся: его фотографии уже разошли по интернету.

Это идет как сухостой. Фото: Евгений Сухарев

Дирекция национального парка пояснила отреагировала на просьбу общественников объяснить вырубки деревьев в рекреационной зоне нацпарка, были ли проведены эти работы с целью благоустройства мест отдыха.

- Поясняем: все эти аварийные деревья убраны сотрудниками отдела охраны, в целях предупреждения падения сухостоя на туристических маршрутах. Работы проведены в рамках утвержденных лесохозяйственных мероприятий по уборке погибшей аварийной древесины, для обеспечения безопасности посетителей национального парка, - сообщил замдиректора по охране национального парка Иван Кириллов.

Просят отнестись с пониманием. Фото: Евгений Сухарев

На территории нередки случаи снеголома и ветровала деревьев, в результате которых государственной инспекции регулярно приходится проводить расчистку туристических маршрутов. Да и в целом, санитарное состояние лесов нацпарка, в связи с деятельностью короеда полиграфа уссурийского и массовым усыханием древостоя, можно оценить как неудовлетворительное.

Поэтому еще раз убедительно просим посетителей быть осторожными, гуляя по туристическим тропам, не ходить на закрытые участки, из-за риска падения сухостойных деревьев. И, конечно, избегать посещать территорию в ветреную погоду.

После благоустройства площадка выглядит неплохо. Фото: Евгений Сухарев