Красноярские врачи начали делать новые операции на пищеводе

Благодаря оперативному вмешательству, развитие патологии удалось остановить Фото: skc-fmba.ru

Сотрудники Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России впервые провели пациентке с пищеводом Барретта (патология, относящаяся к предраковым заболеваниям) аргоноплазменную абляцию. Это метод разрушения участков измененной слизистой оболочки энергией электромагнитного поля, которая передается на пораженную ткань бесконтактным способом с помощью факела аргоновой плазмы. В результате патологически измененная ткань разрушается.

Операцию проводил руководитель научного отдела, врач-эндоскопист Евгений Семичев и врач-эндоскопист Сергей Бердников.

- К нам обратилась пациентка с диагнозом «пищевод Баретта», с явлениями дисплазии, - рассказал Евгений Семичев. - При данном состоянии имеется риск перехода в злокачественное образование - аденокарциному. Благодаря оперативному вмешательству методом аргоноплазменной абляции, развитие патологии удалось остановить. Сейчас пациентка находится в стационаре под наблюдением врачей. Ей назначено лечение современными препаратами, ускоряющими реэпитализацию (заживление) стенок пищевода, а также улучшающими моторику пищевого тракта.

Ранее в центре такие операции не проводились Фото: skc-fmba.ru

Ранее в центре такие операции не проводились, но теперь их планируют внедрить в плановом порядке. К тому же все необходимое для этого оборудование уже имеется.

Добавим, что сейчас врачи ФСНКЦ ФМБА России разрабатывают новые способы лечения патологии желудочно-кишечного тракта с применение иных физических факторов.