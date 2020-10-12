Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 октября 2020 года: заболели 174 человека, трое умерли

Зарегистрировано 174 новых случая Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 12 октября в Красноярском крае за все время 21 739 подтвержденных диагнозов. Зарегистрировано 174 новых случая, из которых 47 – в Красноярске. Выздоровели 16 023 человека (+15 за сутки). Умерли 578 пациентов (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Динамика распространения коронавируса Фото: ИЦК

- За сутки Красноярский край покинул первую десятку регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ИЦК. - Край вновь переместился на 11 место. Сегодня в регионе выявлено на 2 случая коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - заболели 174 человека. Число выздоровевших существенно уступает количеству заболевших.

По информации пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 756,4.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3512 человек (+330 за последние сутки).

Снято с медицинского наблюдения 42000 жителей (212 за последние сутки).

Проведено тестов на коронавирус всего 1062782 (+5516 за последние сутки).

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.