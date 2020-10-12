В Красноярском крае на березах распустились «розы»

Дедалеопсис трехцветный Фото: Элинор Пэйт

В национальном парке «Шушенский бор» выросли грибы, похожие на цветы. Совсем как в стихотворении Корнея Чуковского: «Рады, рады, рады светлые березы, и на них от радости вырастают розы».

«Розы», выросшие на березе, сфотографировали в Перовском лесничестве. На самом деле, это грибы - дедалеопсис трехцветный. У них необычная расцветка из трех насыщенных тонов - коричневатых, красноватых, оранжеватых, а иногда и винных.

Такие вот "розы" на березе Фото: Элинор Пэйт

- Этот трутовик распространен в лиственных лесах, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе НП «Шушенский бор». – А вот на равнинном участке парка он предпочитает расти на больных или погибших березах по берегам водоемов, создающих вокруг себя мягкий микроклимат.

Телефора гвоздичная Фото: Элинор Пэйт

Не только грибные розы можно встретить в Перовском лесничестве. Еще и «гвоздики». Это телефора гвоздичная, растет чаще одиночно, но иногда и группами. Чаще ее можно встретить в хвойных и смешанных лесах на песчаной почве. Растет в основном на соснах.

Еще есть телефора наземная - похожа своей формой на карнелию (это кустистая роза).

Телефора наземная Фото: Элинор Пэйт

Все вышеперечисленные грибы не съедобны. У них другое предназначение – радовать окружающих своей красотой в то время, когда розы и гвоздики уже отцвели.