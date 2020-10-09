Летим на море! Аэропорт Красноярска возобновляет полеты за границу Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Аэропорт Красноярска возобновляет международное авиасообщение. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Новость долгожданная для тех, кому нужно лететь за границу по различным делам – кому-то на работу или в командировку, а кто-то решился отдохнуть в отпуске. Например, в Турции – курорты там открылись, турфирмы продают путевки. Только вот лететь на Средиземное или Эгейское море сибирякам приходится с пересадкой через Ростов.

Точные даты и планируемые направления полетов появятся в ближайшее время, пообещали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, что международное сообщение прервалось весной этого года, когда из-за пандемии коронавируса многие страны наглухо закрыли свои границы для въезда и выезда по воде, по суше и воздуху. Остановились поезда, замерли самолеты. Несколько месяцев жесткого карантина дорого обошлись мировой экономике. Постепенно пандемия пошла на спад и границы начали открываться, россиян стали впускать и выпускать, но при условии соблюдения противоэпидемического режима.

К слову, в красноярском аэропорту подвели итоги работы в третьем квартале. В июле, августе и сентябре воздушная гавань обслужила 596 793 пассажира – это в 3,7 раза больше чем в предыдущем периоде, когда аэропорт принял 145 733 пассажира. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уровень пассажиропотока отстает на 22%. Популярными направлениями в третьем квартале стали: Москва, Сочи, Новосибирск, Норильск, Симферополь и Анапа.