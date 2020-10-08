«Мы не бедные!»: в Хакасии 10-летняя школьница разбросала с балкона друзьям 30 тысяч рублей

В Хакасии 10-летняя школьница разбросала с балкона друзьям 30 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

- Мы не бедные, не бедные! – 10-летняя девочка, назовем ее Юля* (имя девочки изменено – прим. ред.) со слезами на глазах прибежала из школы домой. Ее одноклассники хвастали друг перед другом новыми гаджетами. У одного смартфон с камерой, у другого – с двумя, и функции там всякие разные, и приложения, и тарифы выгодные.

- У меня тоже денег много, тоже могу себе какой захочу смартфон купить. И вообще я очень богатая. И не смейтесь, я вам это докажу, - заявила Юля.

И доказала: прибежала домой, достала из тайника родительскую заначку и вышла на балкон – смотрите! Стала разбрасывать стоявшим внизу друзьям купюры.

Мама и отец в тот день не заметили пропажи денег. Воодушевленная четвероклассница решили продолжить показную «благотворительность» и, взяв еще денег, прошлась по соседним дворам и подарила их ребятам. Дети – в восторге, Юля – довольна. А вот родители (они в конце концов все узнали) за голову схватились – дочь потратила целых 30 тысяч рублей.

Эта история произошла в городе Саяногорске, в Хакасии. В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 30 тысяч для семьи – существенные деньги. Семья среднего достатка, родители – не чиновники, не предприниматели, обычные работники, лишних денег нет. Копили-копили, и накопили...

Глава семьи пришел к участковому с просьбой – найти деньги, которые раздарила его дочь. Только возможно ли это?

Комментарий психолога

Психолог Наталья Ясная прокомментировала эту историю. Все, в общем-то, просто: девочка на пороге подросткового возраста, у нее потребности в социализации. Она увидела, что именно привлекает внимание, и решила сама выделиться. Тот факт, что она взяла эти деньги без ведома родителей, говорит, что в семье у них здоровая атмосфера, что мама и отец не используют жесткие меры наказания.

Что делать родителям в подобной ситуации? Показательная порка ремнем и осмысление поступка в углу – о таких мерах наказания вообще нужно забыть навсегда. Важно показать, чего девочка лишила семью, ведь она ее часть: на что откладывались эти деньги – на новую покупку, на поездку или на новый гаджет? «Теперь этого не будет, так что делай выводы, дочка».